Поливка з манними галушками: рецепт української страви

Поливка з манними галушками tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Поливка з манними галушками — прозорий, ароматний бульйон, зварений на курці з овочами та спеціями, який ніжно огортає пухкі галушки, а кожен інгредієнт створює особливо «затишний» смак. На сторінці Буде смачно разом розповіли про рецепт класичної домашньої поливки, яку ви захочете готувати знову й знову.

Поливка з манними галушками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Інгредієнти

Для бульйону

курка — 700–800 г

вода — 4–5 л

морква — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

сіль

перець горошком

лавровий лист

улюблені спеції

зелень

Для манних галушок

яйця — 2 шт.

манна крупа — 6–8 ст. л

сіль

Поливка з манними галушками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Поливка з манними галушками tiktok.com/@bude_smachno_razom

Приготування

Курку заливають холодною водою та доводять до кипіння. Піну, яка утворюється, обов’язково знімають, саме це робить бульйон прозорим і чистим. Далі додають моркву, цибулю, спеції та варять на слабкому вогні приблизно 1,5–2 години, дозволяють всім смакам повільно розкритися. Коли бульйон готовий, його проціджують, а м’ясо акуратно відокремлюють від кісток. Паралельно готують манні галушки. Яйця збивають із дрібкою солі, поступово додають манну крупу та ретельно перемішують. Отриману масу залишають на 10–15 хв, щоб манка встигла набухнути, а тісто стало щільнішим. Далі чайною ложкою викладають тісто одразу у киплячий бульйон. Галушки варяться приблизно 5–7 хв після того, як спливуть на поверхню та стають ніжними, пухкими й повітряними.

Перед подачею поливку можна посипати свіжою зеленню, вона додає аромату та легкості страві.

Поливка з манними галушками — це більше, ніж проста перша страва. У світі швидких рецептів саме такі страви нагадують, що справжній комфорт часто народжується з найпростіших інгредієнтів.

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