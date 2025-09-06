Помідоний соус на зиму: рецепт смачної консервації

Помідоний соус на зиму / © Credits

На сторінці Буде смачно разом розповіли про перевірений рецепт томатного соусу на зиму, який поєднує солодкість стиглих помідорів, легку пікантність перцю та аромат середземноморських трав.

Інгредієнти Помідори 2 кг Цибуля 2 шт. Болгарський перець 2 шт. Гострий перець 1 шт. Часник 4 зубчики Цукор 100 г Сіль 30 г Італійські трави (суміш) 2 ст. л Солодка паприка 1 ст. л Олія 100 мл Яблучний оцет 40 мл

Помідори обдайте окропом, зробіть надрізи хрест-навхрест і зніміть шкірку. Перець і цибулю очистьте та наріжте великими шматками. Усі овочі складіть у каструлю та перебийте блендером або пропустіть через м’ясорубку. Соус варіть на середньому вогні приблизно годину, щоб зайва рідина випарувалася. За бажанням процідіть через сито для ніжнішої текстури. До томатної маси всипте сіль, цукор, паприку, подрібнений часник і італійські трави. Влийте олію та яблучний оцет. Варіть ще 30 хв, помішуйте. Готовий соус розлийте у стерилізовані банки, закрийте кришками та укутайте до повного охолодження.

Обирайте м’ясисті сорти помідорів, адже вони дають густий соус.

Яблучний оцет можна замінити винним, він надає соусу ніжної кислинки.

Регулюйте гостроту, якщо любите пікантні страви, додайте більше перцю чилі.

Додайте базилік або орегано для ще вираженішого італійського смаку.

Такий соус у закритих банках зберігається до року у прохолодному темному місці.

Приготувати домашній томатний соус — це не лише спосіб зберегти смак літа, а й можливість завжди мати під рукою універсальну основу для улюблених страв. Він стане вашим секретним інгредієнтом для швидкої вечері чи святкового застілля.