Помідори, фаршировані бринзою: простий рецепт холодної закуски

Спека, що настала, все менше сприяє бажанню виходити на кухню і вмикати плиту, а тим більше духовку. Порятунком стають прості овочеві закуски, які можна подавати і на сніданок, і на вечерю.

Якщо ви вважаєте, що фарширування — це довгий і виснажливий процес, ви помиляєтеся. Приготуйте хоч раз помідори, фаршировані бринзою, і вам захочеться спочатку просто повторити, а потім ви почнете експериментувати з начинками.

Помідори, фаршировані бринзою, — це закуска-п'ятихвилинка. Швидко, просто, без використання будь-якої було техніки.

Інгредієнти:

6 помідорів

200 г бринзи

2 столові ложки натурального йогурту

2 зубки часнику

листя салату

зелена цибуля

кріп

Приготування

Бринзу розкришити руками або виделкою, додати йогурт, подрібнені зелену цибулю і кріп, пропущений через прес часник і добре вимішати.

Помідори вимити, обсушити і зрізати верхівки. Чайною ложкою вийняти з помідорів м'якоть із насінням, зробивши таким чином порожнисті "чашечки", і наповнити їх підготовленою начинкою.

Для подавання помідори, фаршировані бринзою, викласти на листя салату.

На замітку

Помідори вибирайте стиглі, круглі, середньої величини і правильної форми.

Якщо куплена бринза виявиться занадто солоною, її можна вимочити або частину бринзи замінити сиром.

Читайте також: Гаспачо: як за 5 хвилин приготувати найкорисніший в світі суп

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання