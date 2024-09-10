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Помідори, фаршировані сиром, бринзою та зеленню: рецепт корисної страви

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
97 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
94
Час на прочитання
1 хв
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Помідори, фаршировані сиром, бринзою та зеленню: рецепт корисної страви

Помідори фаршировані сиром бринзою та зеленню / Фото: Credits

Щоб приготувати до столу смачну яскраву закуску, нафаршируйте помідори.

Для страви використовуйте стиглі помідори твердих сортів, сир, бринзу, сметану, а для пікантності додайте часник та зелень.

Інгредієнти

помідори
5 шт.
сир
200 г
бринза
150 г
часник
2 зубки
сметана
2 ст. л.
оливки
сіль
перець чорний мелений
зелень
  1. Помідори промийте і просушіть. Гострим ножем зріжте їхні плодоніжки, щоб вийшла плоска поверхня, потім зріжте верхівки та чайною ложкою видаліть м'якоть, залишаючи товсті стінки.
  2. Часник очистіть та видавіть через прес.
  3. Зелень промийте і подрібніть.
  4. Оливки розріжте на половинки.
  5. Для начинки в мисці змішайте м'який сир, бринзу, часник, сметану, чорний мелений перець, кріп і сіль. Добре перемішайте.
  6. Наповніть кожен помідор приготованою начинкою до верху. Прикрасьте половинками оливок та листочками кропу чи петрушки.

Поради:

  • Сметану можна замінити на натуральний йогурт.

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