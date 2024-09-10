Помідори, фаршировані сиром, бринзою та зеленню: рецепт корисної страви

Щоб приготувати до столу смачну яскраву закуску, нафаршируйте помідори.

Для страви використовуйте стиглі помідори твердих сортів, сир, бринзу, сметану, а для пікантності додайте часник та зелень.

Інгредієнти помідори 5 шт. сир 200 г бринза 150 г часник 2 зубки сметана 2 ст. л. оливки сіль перець чорний мелений зелень

Помідори промийте і просушіть. Гострим ножем зріжте їхні плодоніжки, щоб вийшла плоска поверхня, потім зріжте верхівки та чайною ложкою видаліть м'якоть, залишаючи товсті стінки. Часник очистіть та видавіть через прес. Зелень промийте і подрібніть. Оливки розріжте на половинки. Для начинки в мисці змішайте м'який сир, бринзу, часник, сметану, чорний мелений перець, кріп і сіль. Добре перемішайте. Наповніть кожен помідор приготованою начинкою до верху. Прикрасьте половинками оливок та листочками кропу чи петрушки.

Поради:

Сметану можна замінити на натуральний йогурт.

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