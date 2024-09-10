Помідори, фаршировані сиром, бринзою та зеленню: рецепт корисної страви

Щоб приготувати до столу смачну яскраву закуску, нафаршируйте помідори.
Для страви використовуйте стиглі помідори твердих сортів, сир, бринзу, сметану, а для пікантності додайте часник та зелень.
Інгредієнти
- помідори
- 5 шт.
- сир
- 200 г
- бринза
- 150 г
- часник
- 2 зубки
- сметана
- 2 ст. л.
- оливки
- сіль
- перець чорний мелений
- зелень
- Помідори промийте і просушіть. Гострим ножем зріжте їхні плодоніжки, щоб вийшла плоска поверхня, потім зріжте верхівки та чайною ложкою видаліть м'якоть, залишаючи товсті стінки.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Зелень промийте і подрібніть.
- Оливки розріжте на половинки.
- Для начинки в мисці змішайте м'який сир, бринзу, часник, сметану, чорний мелений перець, кріп і сіль. Добре перемішайте.
- Наповніть кожен помідор приготованою начинкою до верху. Прикрасьте половинками оливок та листочками кропу чи петрушки.
Поради:
- Сметану можна замінити на натуральний йогурт.
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