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Помідори з плавленим сиром та яйцями: рецепт популярної закуски

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
175 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
946
Час на прочитання
1 хв
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Помідори з плавленим сиром та яйцями: рецепт популярної закуски

Помідори з плавленим сиром та яйцями / Фото: Credits

Таку закуску готувати не тільки просто, але й дуже швидко, на все піде не більше ніж 15 хвилин.

Для страви знадобляться помідори, плавлений сир, яйця, часник та сметана. У результаті вийде свіжа, апетитна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.

Інгредієнти

помідори
4 шт.
яйця курячі
2 шт.
сир плавлений
90 г
сметана
2 ст. л.
часник
2 зубчики
перець чорний мелений
сіль
зелень петрушки
  1. Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистіть.
  2. Сир плавлений та яйця натріть на великій тертці.
  3. Часник очистіть та видавіть через прес.
  4. Для начинки змішайте плавлений сир, яйця, часник. Додайте сіль, перець чорний мелений та сметану. Все добре перемішайте.
  5. Помідори промийте і наріжте кільцями. Викладіть їх на блюдо. На кожне кільце помідора викладіть начинку і прикрасьте листочками петрушки.

Поради:

Плавлені сирки попередньо покладіть у морозильну камеру на 20-30 хвилин, так їх краще натерти.

Сир можна використовувати будь-який.

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