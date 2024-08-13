Помідори з плавленим сиром та яйцями: рецепт популярної закуски

Таку закуску готувати не тільки просто, але й дуже швидко, на все піде не більше ніж 15 хвилин.
Для страви знадобляться помідори, плавлений сир, яйця, часник та сметана. У результаті вийде свіжа, апетитна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого святкового столу.
Інгредієнти
- помідори
- 4 шт.
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир плавлений
- 90 г
- сметана
- 2 ст. л.
- часник
- 2 зубчики
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень петрушки
- Яйця відваріть 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть та очистіть.
- Сир плавлений та яйця натріть на великій тертці.
- Часник очистіть та видавіть через прес.
- Для начинки змішайте плавлений сир, яйця, часник. Додайте сіль, перець чорний мелений та сметану. Все добре перемішайте.
- Помідори промийте і наріжте кільцями. Викладіть їх на блюдо. На кожне кільце помідора викладіть начинку і прикрасьте листочками петрушки.
Поради:
Плавлені сирки попередньо покладіть у морозильну камеру на 20-30 хвилин, так їх краще натерти.
Сир можна використовувати будь-який.
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