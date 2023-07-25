Помідори з сиром та яйцем: рецепт популярної закуски

Таку закуска завжди першу розбирають на столі, тому одразу готуйте кілька порцій. Обов'язково використовуйте стиглі, пружні та м'ясисті плоди.
Смачна літня закуска з помідорів та сиру з яйцем підійде як до святкового столу, так і до звичайної вечері.
Складники
- помідори свіжі – 3 шт.;
- яйце – 2 шт.;
- твердий сир – 100 г;
- часник – 3 зубчики;
- майонез;
- суміш перців;
- сіль;
- свіжий кріп.
Приготування
Помидори вимийте, обсушіть. Поріжте кружальцями (не дрібно). Викладіть на блюдо.
Яйце зваріть круто і натріть на дрібній тертці.
Сир натріть на великій тертці.
У майонез видавіть часник через прес, додайте сіль і перемішайте.
Кружальця помідорів трохи посоліть. Посипте сумішшю перців, змастіть майонезом із часником. Зверху викладіть натерте яйце та посипте сиром. Прикрасьте кропом.
Поради
Майонез можна замінити сметаною.
Читайте також:
- Ідеальні квашені огірки: рецепт від Андрія Величка
- Огірки малосольні з часником та кропом: готуються у пакеті
- Гострий салат з огірків із кунжутом: рецепт ефектної літньої закуски