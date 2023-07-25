Помідори з сиром та яйцем: рецепт популярної закуски

Таку закуска завжди першу розбирають на столі, тому одразу готуйте кілька порцій. Обов'язково використовуйте стиглі, пружні та м'ясисті плоди.

Смачна літня закуска з помідорів та сиру з яйцем підійде як до святкового столу, так і до звичайної вечері.

Складники

помідори свіжі – 3 шт.;

яйце – 2 шт.;

твердий сир – 100 г;

часник – 3 зубчики;

майонез;

суміш перців;

сіль;

свіжий кріп.

Приготування

Помидори вимийте, обсушіть. Поріжте кружальцями (не дрібно). Викладіть на блюдо.

Яйце зваріть круто і натріть на дрібній тертці.

Сир натріть на великій тертці.

У майонез видавіть часник через прес, додайте сіль і перемішайте.

Кружальця помідорів трохи посоліть. Посипте сумішшю перців, змастіть майонезом із часником. Зверху викладіть натерте яйце та посипте сиром. Прикрасьте кропом.

Поради

Майонез можна замінити сметаною.

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