Помідорні чипси з пармезаном і базиліковим айолі: рецепт ідеальної літньої закуски

Помідорні чипси з пармезаном і базиліковим айолі

Ця закуска не лише красива та ароматна, але й дуже проста у приготуванні, про це розповіли на сторінці crowded_kitchen. Помідори повільно підсушуються у духовці, стають солодкими, насиченими на смак, а потім запікаються на подушці з пармезану та утворюють хрустку золотаву основу. А ароматний соус айолі з базиліком і лимонним соком додасть страві яскравої свіжої ноти.

Інгредієнти

Чипси

Помідори 5–6 шт.

Дрібно натертий пармезан ¾ склянки

Базиліковий айолі

Яйця 1 шт.

Свіжий подрібнений базилік 2 ст. л

Часник ½ зубчика

Діжонська гірчиця ½ ч. л

Лимонний сік 3 ст. л

Сіль

Оливкова олія

Приготування

Розігрійте духовку до 80°C або на мінімальну температуру, якщо духовка не підтримує таку низьку. Викладіть нарізані помідори на деко, застелене пергаментом. Запікайте 2–3 години, доки краї не підсохнуть, але середина залишиться трохи м’якою. Збільште температуру духовки до 200°C. На антипригарне деко викладіть невеликі купки пармезану, приблизно по ½ ст. л, залиште між ними відстань. На кожну купку покладіть підсушений помідор. Накрийте фольгою та запікайте 8–12 хв, доки сир не стане золотистим по краях. У високій вузькій ємності змішайте яйце, базилік, часник, гірчицю, лимонний сік і сіль. Занурте блендер і подрібніть до однорідності. Дуже повільно вливайте олію, збивайте до густої та кремової консистенції.

Поради

Якщо хочете отримати вираженіший аромат, перед сушінням помідори можна злегка присипати сушеним орегано чи розмарином.

Замість пармезану підійде твердий витриманий сир.

Айолі зберігайте у холодильнику до 4 днів у герметичній баночці.

Помідорні чипси з пармезаном і базиліковим айолі — це чудовий приклад того, як прості сезонні продукти можуть перетворитися на вишукану страву. Така закуска поєднує у собі хрусткість сиру, насичений смак підсушених помідорів і свіжу нотку соусу, робить її ідеальною як для вечірки, так і для затишної домашньої вечері.