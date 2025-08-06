Помідорний джем: цікавий рецепт консервації на зиму

Помідорний джем / © Associated Press

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Цей джем має солодко-кислий смак із яскравим томатним ароматом, чудово поєднується з сирними плато, м’ясом, запеченим хлібом або просто, як оригінальний додаток до сніданку. Про рецепт приготування цієї незвичної, але смачної страви розповіли на сторінці sandra.urbangarden.

Інгредієнти Стиглі помідори 1,8 кг Цукор 500 г Свіжий лимонний сік 60 мл (¼ склянки)

Приготування

Зробіть невеликі надрізи хрест-навхрест на нижній частині кожного помідора. Опустіть їх у киплячу воду на 30–45 секунд. Потім перекладіть у крижану воду, після цього шкірка зніметься дуже легко. Видаліть плодоніжки та серцевини. За допомогою блендера чи кухонного комбайна подрібни м’якуш до стану грубого пюре, але не робіть надто рідким. У великій каструлі з товстим дном змішайте томатне пюре, цукор і лимонний сік. Доведіть до кипіння на середньому вогні, часто помішуйте. Потім зменште вогонь і томіть 45–60 хв, періодично помішуйте, поки маса не загусне та не стане глянсовою. Прокипʼятіть банки та кришки у воді протягом 10 хв. Тримайте їх гарячими до моменту заповнення. Обережно заповніть гарячим джемом стерилізовані банки, але залиште 0,5 см до краю. Протріть краї банок та закрутіть кришки. Поставте банки у киплячу воду так, щоб вони були повністю занурені. Пастеризуй 10 хв. Обережно вийміть банки з води та залиште охолоджуватись. Перевірте кришки, якщо вони не «клацають» під час натисканні, усе зроблено правильно. Зберігайте у темному прохолодному місці до 12 місяців.

Поради

Обирай стиглі, м’ясисті помідори, наприклад, сливки чи рожеві сорти.

Якщо хочете пікантної нотки, можете додати трохи меленого імбиру, гвоздики чи навіть чилі

Подача

Намажте на грінки з вершковим сиром або брі.

Подавайте до м’ясних рулетів, смаженого бекону чи запеченого сиру фета.

Додайте ложку до бургера — це можу стати справжнім гастрономічним відкриттям.

Використовуй як соус до крафтових сирів на святковому столі.

Коли ви готуєте томатний джем, то зберігаєте аромат літа у банці, а ще — додаєте щось нове до домашнього меню, а це приємно здивує всю родину.

Смачного!