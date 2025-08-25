- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
Помідорний тарт: рецепт цікавої випічки
Якщо хочете здивувати гостей чи урізноманітнити сімейний обід, спробуйте приготувати помідорний тарт.
Ця оригінальна випічка поєднує ніжне тісто, соковиті томати та ароматні спеції. Страва має яскравий вигляд, готується швидко та стане справжньою окрасою столу. Рецептом приготування на своїй сторінці поділився автор каналу samura_cooking.
Інгредієнти
- Готове тісто
- 1 лист
- Помідори чері
- 200–250 г
- Часник
- 2–3 зубчики
- Свіжий розмарин
- 1–2 гілочки
- Оливкова олія
- 2–3 ст. л
- Сіль
-
- Гірчиця
- 2–3 ст. л
- Твердий сир
- 50–70 г
Приготування
Розігрійте духовку до 180–200°C.
Викладіть тісто на деко, злегка підверніть краї, щоб утворився бортик.
Помийте помідори та розріжте навпіл. Додайте подрібнений часник, посипте розмарином, збризніть олією та злегка підсоліть.
На основу тіста рівномірно намастіть гірчицю.
Посипте тертим сиром.
Викладіть помідори зрізом догори.
Запікайте 20–30 хв, доки тісто не стане золотистим, а сир — не розплавиться.
Поради
Замість розмарину можна використати базилік або чебрець.
Якщо хочете ніжніший смак, візьміть моцарелу, якщо виразніший — пармезан.
Для більшої соковитості можна додати карамелізовану цибулю.
Страва смачна як гарячою, так і охолодженою.
Помідорний тарт — це доказ того, що навіть найпростіші інгредієнти можуть перетворитися на святкову страву. Приготуйте його раз — і він обов’язково стане вашим літнім фаворитом.