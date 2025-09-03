Мариновані помідори до шашлику: рецепт ароматної закуски

Помідори до шашлику instagram.comviktoria.panasiuk / © Instagram

Українська фудблогерка Вікторія Панасюк запропонувала швидкий та водночас вишуканий рецепт — мариновані помідори чері з мінімоцарелою та пряною заправкою. Ця закуска готується всього за 20 хв, а результат підкорить навіть найвибагливіших гурманів.

Інгредієнти

Основа страви

Помідори чері 12–15 шт.

Цибуля 1 шт.

Мінімоцарела 1 упаковка

Свіжа зелень (петрушка, кріп або базилік) 1 пучок

Заправка

Діжонська гірчиця 2 ст. л

Соєвий соус 2 ст. л

Бальзамічний оцет 1 ст. л

Мед 1 ст. л

Часник 1–2 зубчики

Приправа з томатами, базиліком і часником 1 ст. л

Сіль ½ ч. л

Оливкова олія 2 ст. л

Приготування

Помідори чері розріжте навпіл. Цибулю наріжте тонкими півкільцями. Зелень подрібніть. У глибоку банку чи контейнер викладіть помідори, цибулю, мінімоцарелу та зелень. У мисці змішайте гірчицю, соєвий соус, оцет, мед, подрібнений часник, сіль, приправу та олію. Добре збийте виделкою чи вінчиком, щоб соус став однорідним. Залийте закуску соусом, закрийте банку кришкою та кілька разів енергійно струсіть, щоб маринад рівномірно розподілився. Залиште страву на 20 хв у холодильнику. За цей час овочі та сир вберуть усі аромати.

Поради

Якщо любите гостріший смак, можна додати дрібку меленого чилі.

Для особливого аромату використовуйте свіжий базилік, він чудово поєднується з помідорами та сиром.

Закуска зберігається в холодильнику до двох діб, але найсмачніша саме в перші години після приготування.

Подача

Ці мариновані помідори — універсальна страва:

вони ідеально поєднуються з шашликом та іншими видами м’яса на грилі;

можуть стати чудовим доповненням до сиру та вина;

підходять як окрема легка вечеря.

Цей рецепт — справжній порятунок для господинь, які хочуть здивувати гостей чимось простим, але водночас ефектним. Приготуйте ароматні помідори з моцарелою за рецептом Вікторії Панасюк і ваш пікнік точно запам’ятається надовго.