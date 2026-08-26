Помідори на зиму: рецепт ідеальної заготівлі

Помідори на зиму tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Домашні консервовані помідори — той самий смак, який повертає у літо навіть посеред зими. На сторінці Буде смачно разом розповіли про сімейний рецепт, перевірений роками. Його особливість у потрійному заливанні: перші два роблять просто окропом, а втретє помідори вже закривають гарячим маринадом.

Інгредієнти

На 2 літрові банки

помідори — скільки увійде

часник — 2–4 зубчики

кріп — 2 парасольки

лавровий листок — 2 шт.

хрін — за бажанням

базилік або петрушка — за бажанням

Для маринаду на 1 л води

кам’яна сіль — 1 ст. л

цукор — 3 ст. л

оцет 9% — 1 ст. л (15 мл)

спеції для маринаду — за бажанням

Приготування

На дно стерильної літрової банки покладіть часник, парасольку кропу, лавровий лист і, за бажанням, трохи зелені. Щільно наповніть банку помідорами. Залийте овочі свіжим окропом, накрийте стерильною кришкою та залиште на 20 хв. Після цього воду повністю злийте та не використовуйте повторно. Закип’ятіть нову порцію чистої води та знову залийте помідори. Цього разу залиште їх на 10 хв. Тепер воду злийте вдруге та приготуйте маринад. На 1 л води додайте сіль і цукор, за бажанням — спеції. Доведіть до кипіння, влийте оцет, перемішайте та одразу залийте помідори гарячим маринадом. Банки герметично закрутіть стерильними кришками, переверніть догори дном, добре вкутайте та залиште до повного охолодження.

Сімейний секрет

Авторка рецепта наголошує, що у їхній родині для кожної заливки використовують нову воду. Саме цей нюанс вони вважають важливою частиною перевіреного роками способу консервування.

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Три заливки, кілька простих спецій і у коморі з’являються банки, які взимку відкриватимуться першими.

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