Пряні смажені курячі крильця: рецепт страви, яку готують на сковороді

Смажені курячі крильця на сковороді — це варіант простої, бюджетної страви.

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Пряні смажені курячі крильця з прянощами

Пряні смажені курячі крильця з прянощами / © Credits

Завдяки маринаду з копченої паприки, часнику, перцю чилі, м’ясо виходить хрустким, соковитим усередині і просто тане в роті.

Інгредієнти

курячі крильця
1 кг
паприка копчена мелена
1,5 ст. л.
часник сушений
1 ч. л.
перець чилі мелений
½ ч. л.
олія
2-3 ст. л.
сіль

  1. Курячі крильця промийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. У мисці змішайте паприку, часник, перець чилі, сіль, викладіть у маринад крильця, добре перемішайте і залиште на 30 хвилин.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть крильця в один шар і смажте на середньому вогні 5-7 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки, таким чином обсмажте все м’ясо.

Поради:

  • У крилець маленький суглоб можна видалити.

  • М’ясо можна залишити маринуватися на ніч.

