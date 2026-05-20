- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 178
- Час на прочитання
- 1 хв
Пряні смажені курячі крильця: рецепт страви, яку готують на сковороді
Смажені курячі крильця на сковороді — це варіант простої, бюджетної страви.
Завдяки маринаду з копченої паприки, часнику, перцю чилі, м’ясо виходить хрустким, соковитим усередині і просто тане в роті.
Інгредієнти
- курячі крильця
- 1 кг
- паприка копчена мелена
- 1,5 ст. л.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- перець чилі мелений
- ½ ч. л.
- олія
- 2-3 ст. л.
- сіль
-
Курячі крильця промийте та обсушіть паперовим рушником.
У мисці змішайте паприку, часник, перець чилі, сіль, викладіть у маринад крильця, добре перемішайте і залиште на 30 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть крильця в один шар і смажте на середньому вогні 5-7 хвилин з кожного боку до рум’яної скоринки, таким чином обсмажте все м’ясо.
Поради:
У крилець маленький суглоб можна видалити.
М’ясо можна залишити маринуватися на ніч.