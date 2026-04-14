Молочні пряники: рецепт випічки, яка довго залишається свіжою
Молочні пряники готуються з простих і недорогих продуктів. Солодка білкова глазур чудово доповнює випічку, і тривалий час вона не втрачає свою свіжість і залишається м'якою.
Пряники виходять у всіх і сподобаються всій родині.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 4 склянки;
молоко — 250 г;
яйця курячі — 2 шт.;
цукор — 200 г;
масло вершкове — 40 г;
олія — 60 мл;
крохмаль — 1 ст. л.;
розпушувач — 1 ч. л.;
ванільний цукор — 10 г;
сіль — щіпка.
Глазур:
яйця курячі — 2 білки;
цукрова пудра — 1 склянка;
лимонний сік — 0,5 ч. л.
Приготування:
У гаряче молоко викладіть масло вершкове, олію, цукор, сіль перемішайте і злегка остудіть.
Додайте яйця, ванільний цукор, перемішайте, всипте просіяне борошно з розпушувачем і крохмаль.
Замісіть м’яке, злегка липке до рук тісто (у міру замішування воно стане більш еластичним). Дайте йому настоятися 10 хвилин.
Викладіть тісто на злегка присипану робочу поверхню, розкачайте в пласт завтовшки один сантиметр і виріжте кружечки.
Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, на відстані один від одного.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-18 хвилин. Остудіть.
Глазур
У мисці з’єднайте білок, цукрову пудру, збийте міксером до пишної піни, влийте лимонний сік і ще трохи збийте масу.
Готові пряники вмочіть у глазур, перекладіть на решітку або пергаментний папір до застигання глазурі.
Поради:
Молоко використовуйте будь-якої жирності.
Крохмаль використовуйте будь-який: картопляний або кукурудзяний.