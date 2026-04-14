Рецепти
50
1 хв

Молочні пряники: рецепт випічки, яка довго залишається свіжою

Молочні пряники готуються з простих і недорогих продуктів. Солодка білкова глазур чудово доповнює випічку, і тривалий час вона не втрачає свою свіжість і залишається м'якою.

Катерина Труш
Пряники виходять у всіх і сподобаються всій родині.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 4 склянки;

  • молоко — 250 г;

  • яйця курячі — 2 шт.;

  • цукор — 200 г;

  • масло вершкове — 40 г;

  • олія — 60 мл;

  • крохмаль — 1 ст. л.;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • ванільний цукор — 10 г;

  • сіль — щіпка.

Глазур:

  • яйця курячі — 2 білки;

  • цукрова пудра — 1 склянка;

  • лимонний сік — 0,5 ч. л.

Приготування:

  1. У гаряче молоко викладіть масло вершкове, олію, цукор, сіль перемішайте і злегка остудіть.

  2. Додайте яйця, ванільний цукор, перемішайте, всипте просіяне борошно з розпушувачем і крохмаль.

  3. Замісіть м’яке, злегка липке до рук тісто (у міру замішування воно стане більш еластичним). Дайте йому настоятися 10 хвилин.

  4. Викладіть тісто на злегка присипану робочу поверхню, розкачайте в пласт завтовшки один сантиметр і виріжте кружечки.

  5. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, на відстані один від одного.

  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15-18 хвилин. Остудіть.

Глазур

  1. У мисці з’єднайте білок, цукрову пудру, збийте міксером до пишної піни, влийте лимонний сік і ще трохи збийте масу.

  2. Готові пряники вмочіть у глазур, перекладіть на решітку або пергаментний папір до застигання глазурі.

Поради:

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

  • Крохмаль використовуйте будь-який: картопляний або кукурудзяний.

