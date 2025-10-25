Пряний гарбузовий пиріг із нотками лате: осінній рецепт затишної випічки

Пряний гарбузовий пиріг із нотками лате / © Associated Press

І якщо вам подобається поєднання кави та гарбуза, то приготуйтеся, цей гарбузовий пиріг з прянощами та кремом із вершкового сиру стане вашим улюбленим десертом сезону. Про рецепт розповіли на сторінці jennieeeg, де він уже зібрав сотні тисяч переглядів. І це не дивно, адже поєднання ніжного гарбузового бісквіта, ароматної кавового просочення та крему, який буквально тане у роті — це ідеальний осінній десерт.

Інгредієнти

Тісто

пшеничне борошно 280 г

суміш спецій для гарбузового пирога (кориця, мускатний горіх, гвоздика, імбир) 1 ст. л

розпушувач 1,5 ч. л

сода ¼ ч. л

сіль ½ ч. л

вершкове масло 140 г

цукор 200 г

яйця 2 шт.

ванільний екстракт 1 ч. л

пахта 120 мл

гарбузове пюре 240 г

Кавово-кленове просочення

еспресо чи міцна кава 60 мл

молоко 80 мл

кленовий сироп 150 г

спеції для гарбузового пирога ¼ ч. л

ванільний екстракт 1 ч. л

Крем із вершкового сиру

вершкове масло 150 г

холодний вершковий сир 226 г

цукрова пудра 200 г

ванільний екстракт 1,5 ч. л

Приготування

Розігрійте духовку до 175°C. Застеліть форму пергаментом. Змішайте сухі інгредієнти: борошно, спеції, розпушувач, соду та сіль. В окремій мисці збийте вершкове масло з цукром до пишності. Додайте по одному яйцю, потім ваніль, пахту та гарбузове пюре. Не лякайтеся, якщо тісто має трохи «дивний» вигляд, коли ви додасте сухі інгредієнти, усе стане ідеально однорідним. З’єднайте дві суміші, викладіть тісто у форму та випікайте 35 хв. Дайте охолонути, потім рівномірно полийте просоченням із кави, молока та кленового сиропу. Для крему збийте вершкове масло до пухкої консистенції, додайте холодний вершковий сир, цукрову пудру та ваніль. Збивайте до глянцевої, густої маси. Якщо хочете легшу текстуру, просто залиште крем у холодильнику на 10–15 хв перед нанесенням. Нанесіть крем на охолоджений пиріг, прикрасьте зверху дрібкою кориці, горішками чи сухими пелюстками їстівних квітів і насолоджуйтесь.

Поради

Гарбузове пюре можна зробити самостійно, просто запечіть шматочки гарбуза у духовці до м’якості та збийте у блендері.

Якщо не маєте пахти, замініть її сумішшю молока та кількох крапель лимонного соку.

Зберігайте пиріг у холодильнику до 4 днів, він стає навіть смачнішим на наступний день.

Цей пряний гарбузовий пиріг — не просто десерт, це аромат осені, затишок вихідного дня та ідеальне доповнення до вашої чашки кави чи чаю. Він об’єднує все, за що ми любимо цей сезон, корицю, гарбуз, каву, крем і трохи магії. Спробуйте приготувати та ви зрозумієте, чому користувачі TikTok так у нього закохалися.