Припущений шпинат із лимоном і часником: рецепт від Євгена Клопотенка

Цей рецепт ідеальний своєю простотою і смаком.

Неймовірно, але всього за 5 хвилин можна приготувати дивно смачну і корисну закуску або гарнір для м'яса або риби. Припущений шпинат із лимоном і часником — один із тих рецептів, які потрібно завжди мати на увазі. Тим більше зараз, коли ринкові прилавки починають ломитися від зелені.

Інгредієнти:

листя шпинату — 250 г

зубчик часнику — 1 шт.

сік половини лимона

сіль і перець — на смак

Приготування:

Листя шпинату добре промийте, дайте воді стекти, обріжте товсті стебла. Часник почистіть і поріжте тонкими пластинками.

На сковороді розігрійте оливкову олію, обсмажте часник буквально одну хвилину, додайте листя шпинату і припустіть їх, поки вони не стануть м'якими.

Додайте сік лимона і тушкуйте ще 1 хвилину.

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