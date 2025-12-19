Профітролі з авокадо-мусом та креветками: рецепт оригінальної закуски

Профітролі з авокадо мусом та креветками tiktok.com_@anastasiiacooking

Реклама

Саме таку версію запропонували на сторінці Anastasiia Cooking — профітролі з ніжним авокадо-мусом і соковитими креветками. Це той випадок, коли страва має надзвичайно ефектний вигляд та ідеальний баланс текстур — хрумка оболонка, кремова начинка та ароматні морепродукти.

Інгредієнти

Профітролі

вода 250 мл

вершкове масло 100 г

борошно 150 г

яйця 4–5 шт.

Авокадо-мус

авокадо 1 шт.

крем-сир 200 г

часник 2 зубчики

сік половини лимона

сіль

перець

Креветки

свіжі креветки 300 г

оливкова олія

часник 2 зубчики

сіль

перець

Приготування

Профітролі

Тісто заваріть до появи тонкої плівки на дні каструлі — це ознака правильної текстури. Яйця введіть по одному, швидко вимішуйте, щоб маса залишалась глянцевою та однорідною. Готове тісто має повільно стікати з ложки V-подібною стрічкою. Профітролі викладіть на пергамент і випікайте за 170°C протягом 15–20 хв, поки не стануть золотистими та легкими.

Авокадо-мус

Усі інгредієнти збийте у блендері до однорідної, шовковистої текстури. Мус перекладіть у кондитерський мішок для акуратного наповнення профітролів.

Креветки

Креветки швидко обсмажте з часником. Спочатку ароматизуйте олію, потім додайте креветки та готуйте їх 5–7 хв до соковитості.

Збирання і подавання

У готових профітролів зріжте верхівку, наповніть їх авокадо-мусом і зверху викладіть теплі чи охолоджені креветки. За бажанням можна додати мікрозелень або краплю лимонного соку для свіжості.

Ця закуска має вигляд, як з меню модного ресторану, але не потребує складних інгредієнтів або професійного обладнання. Вона ідеально підійде для новорічного столу, різдвяної вечері чи будь-якої події, коли хочеться здивувати гостей.