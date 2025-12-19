- Дата публікації
Профітролі з авокадо-мусом та креветками: рецепт оригінальної закуски
Профітролі давно перестали бути виключно десертом. У сучасній гастрономії вони впевнено посіли місце серед вишуканих солоних закусок, які прикрашають святкові столи, фуршети та домашні вечері «як у ресторані».
Саме таку версію запропонували на сторінці Anastasiia Cooking — профітролі з ніжним авокадо-мусом і соковитими креветками. Це той випадок, коли страва має надзвичайно ефектний вигляд та ідеальний баланс текстур — хрумка оболонка, кремова начинка та ароматні морепродукти.
Інгредієнти
Профітролі
вода 250 мл
вершкове масло 100 г
борошно 150 г
яйця 4–5 шт.
Авокадо-мус
авокадо 1 шт.
крем-сир 200 г
часник 2 зубчики
сік половини лимона
сіль
перець
Креветки
свіжі креветки 300 г
оливкова олія
часник 2 зубчики
сіль
перець
Приготування
Профітролі
Тісто заваріть до появи тонкої плівки на дні каструлі — це ознака правильної текстури.
Яйця введіть по одному, швидко вимішуйте, щоб маса залишалась глянцевою та однорідною.
Готове тісто має повільно стікати з ложки V-подібною стрічкою.
Профітролі викладіть на пергамент і випікайте за 170°C протягом 15–20 хв, поки не стануть золотистими та легкими.
Авокадо-мус
Усі інгредієнти збийте у блендері до однорідної, шовковистої текстури. Мус перекладіть у кондитерський мішок для акуратного наповнення профітролів.
Креветки
Креветки швидко обсмажте з часником. Спочатку ароматизуйте олію, потім додайте креветки та готуйте їх 5–7 хв до соковитості.
Збирання і подавання
У готових профітролів зріжте верхівку, наповніть їх авокадо-мусом і зверху викладіть теплі чи охолоджені креветки.
За бажанням можна додати мікрозелень або краплю лимонного соку для свіжості.
Ця закуска має вигляд, як з меню модного ресторану, але не потребує складних інгредієнтів або професійного обладнання. Вона ідеально підійде для новорічного столу, різдвяної вечері чи будь-якої події, коли хочеться здивувати гостей.