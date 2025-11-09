Просол із товстолоба: рецепт рибної закуски

Просол із товстолоба instagram.comvalya__saenko / © Instagram

Фудблогерка Валентина Саєнко поділилася своїм перевіреним рецептом і розповіла, як зробити ідеальний просол із товстолоба вдома, без зайвої метушні. Товстолоб — недооцінена зірка наших водойм. Його м’ясо ніжне, соковите, майже не має кісток і чудово підходить для просолу. Головне — свіжість. Краще купувати цілу рибу з головою, так ви точно побачите, чи вона свіжа, адже очі мають бути прозорі, а зябра рожеві, не сірі.

Інгредієнти Філе товстолоба 1 кг Сіль 30 г Цукор 30 г Оцет яблучний 30 г Цибуля 1–2 шт. Перець горошком Лавровий лист 2 шт. Перець духмяний 2–3 горошини Зерна коріандру Олія 150 мл

Приготування

Перед тим як солити, заморозьте філе мінімум на кілька днів, краще на тиждень. Це просте правило вбиває можливих паразитів, саме так радять робити навіть професійні шефи. Розморожуйте рибу поступово у холодильнику. Потім наріжте шматочками завтовшки з палець, тонші швидше просоляться. У мисці змішайте сіль, цукор і яблучний оцет. Обережно обваляйте у суміші шматочки риби, викладіть у контейнер і залиште у холодильнику на ніч або довше. Чим довше стоїть, тим солоніше. Готову рибу можна злегка промити та обсушити паперовим рушником. Не хвилюйтесь, якщо вона побіліла, це нормальна реакція білків на сіль і оцет, вони просто згортаються. У скляну банку викладайте шари цибулі кільцями, спецій та риби. Повторюйте, поки не закінчаться інгредієнти. Налийте достатньо рафінованої олії, щоб повністю покрити рибу. Це захищає її від повітря і діє як природний консервант. Залиште у холодильнику мінімум на ніч, але найкраще — на добу. І все, вранці можна сервірувати.

Подача

на житньому хлібі з вершковим маслом;

до відвареної картоплі з кропом;

у складі рибної тарілки з лимоном та оливками;

або просто із келихом охолодженого білого вина.

Порада

Якщо зберігаєте рибу в олії, вона простоїть у холодильнику до тижня. І кожного дня буде лише смачнішою, бо спеції продовжують робити свою магію.

Просол — це той випадок, коли результат набагато кращий, ніж очікуєш. Мінімум зусиль і на столі ресторанна страва. Тож якщо ви давно шукали простий, безпечний та вишуканий рецепт домашньої рибної закуски — ось він.