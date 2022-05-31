Проста страва з молодої капусти: рецепт від Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко пропонує їсти молоду капусту не лише у салатах. У своєму блогу в Instagram знаменитий український кухар поділився простим та швидким рецептом запеченої молодої капусти.

"Молода капуста в салаті — це, звичайно, добре, але є й інші способи її їсти. Запекти, наприклад. Нічого ніжнішого і водночас хрусткого ваш рот ще не бачив. До речі, у цьому рецепті за солоність відповідатимуть мариновані огірки", — пише Євген.

До речі, раніше шефкухар ділився своїми лайфхаками про те, чим можна замінити дефіцитну сіль, з якою зараз в Україні є проблеми.

Але повернемося до рецепту. Там усе дуже просто.

"Берете молоду капусту, позбавляєтеся верхніх листочків і розрізаєте голівку на чверті. Викладаєте у форму розрізами вгору, поливаєте олією (у мене оливкова) і запікаєте 25-30 хвилин при 180 градусах.

Тим часом готуєте соус: змішуєте 200г густого натурального йогурту з 1ч.л. американської гірчиці та 1ч.л. французької гірчиці у зернах. Потім, коли капуста запечеться, дайте їй трохи охолонути, полити соусом і посипати нарізаними маринованими огірками. Перець на смак", — пише Євген під постом до відео.

Раніше Клопотенко розповідав і про те, як консервувати огірки без солі. Для багатьох українців питання консервації зараз стоїть дуже гостро.

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