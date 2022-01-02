Простий і швидкий салат із пекінської капусти

На приготування цієї страви ви витратите не більше 10 хвилин.

Після новорічних свят хочеться чогось простого і швидкого, тому ми пропонуємо вам приготувати смачний салат із капусти, який стане чудовим варіантом вечері для всієї родини або доповненням до гарніру.

Інгредієнти:

капуста пекінська - 400 г

кукурудза консервована - 1 банка

перець солодкий - 1 штука

сир - 70 г

петрушка - 1 пучок

перець чорний мелений - за смаком

сіль за смаком

оливкова олія

Приготування

Дрібно наріжте капусту соломкою, почистіть і наріжте тонкими скибками солодкий перець. Натріть на великій тертці твердий сир, який вам подобається. Відкрийте банку консервованої кукурудзи і злийте з неї воду. Також наріжте пучок петрушки.

Тепер всі інгредієнти змішайте в одній великій мисці, заправте салат оливковою олією, додайте спеції за смаком.

Смачного!

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