Простий і швидкий салат із пекінської капусти

На приготування цієї страви ви витратите не більше 10 хвилин.
Після новорічних свят хочеться чогось простого і швидкого, тому ми пропонуємо вам приготувати смачний салат із капусти, який стане чудовим варіантом вечері для всієї родини або доповненням до гарніру.
Інгредієнти:
- капуста пекінська - 400 г
- кукурудза консервована - 1 банка
- перець солодкий - 1 штука
- сир - 70 г
- петрушка - 1 пучок
- перець чорний мелений - за смаком
- сіль за смаком
- оливкова олія
Приготування
Дрібно наріжте капусту соломкою, почистіть і наріжте тонкими скибками солодкий перець. Натріть на великій тертці твердий сир, який вам подобається. Відкрийте банку консервованої кукурудзи і злийте з неї воду. Також наріжте пучок петрушки.
Тепер всі інгредієнти змішайте в одній великій мисці, заправте салат оливковою олією, додайте спеції за смаком.
Смачного!
Читайте також: Простий м'ясний салат з горіхами і чорносливом