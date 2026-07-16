Простий новорічний салат "білочка"

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
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Простий святковий салат "білочка"

Це один із найпростіших салатів, який лише можна придумати.

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Салат "білочка"

Салат "білочка" / © Credits

Салат «Білочка», або як його ще іноді називають «єврейський», також часто використовують як закуску і мастять на тости, крекери, ароматні булочки, начиняють ним хрумкі кошики, але також подають і самостійно. Способів приготування салату є два — з плавленим сиром і твердим.

Інгредієнти:

  • 3 відварені яйця

  • 100 г твердого сиру (або 3 плавлені сирки)

  • 3 зубчики часнику

  • 100 г майонезу

  • 2 щіпки солі

  • мелений перець за смаком

Приготування:

1. На середню або велику тертку натріть сир. Перед тим, як це робити, його треба добре охолодити.

2. На дрібну тертку натріть часник. Якщо є часникодавка — скористайтеся нею.

3. Відваріть яйця, очистіть і також натріть на тертку.

4. Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте. Салат готовий. Перед подаванням посипте його зверху твердим сиром або прикрасьте нарізаним яйцем.

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