Простий новорічний салат "білочка"

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Простий святковий салат "білочка"
Це один із найпростіших салатів, який лише можна придумати.
Салат «Білочка», або як його ще іноді називають «єврейський», також часто використовують як закуску і мастять на тости, крекери, ароматні булочки, начиняють ним хрумкі кошики, але також подають і самостійно. Способів приготування салату є два — з плавленим сиром і твердим.
Інгредієнти:
3 відварені яйця
100 г твердого сиру (або 3 плавлені сирки)
3 зубчики часнику
100 г майонезу
2 щіпки солі
мелений перець за смаком
Приготування:
1. На середню або велику тертку натріть сир. Перед тим, як це робити, його треба добре охолодити.
2. На дрібну тертку натріть часник. Якщо є часникодавка — скористайтеся нею.
3. Відваріть яйця, очистіть і також натріть на тертку.
4. Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте. Салат готовий. Перед подаванням посипте його зверху твердим сиром або прикрасьте нарізаним яйцем.
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