Простий новорічний салат "білочка"

Це один із найпростіших салатів, який тільки можна придумати.
"Білочка" або як його ще іноді називають "єврейський", також часто використовують як закуску і мастять на тости, крекери, ароматні булочки і начиняють ним хрумкі кошики, але також подають і самостійно. Способів приготування салату є два — з плавленим сиром і твердим.
Інгредієнти:
- 3 відварені яйця
- 100 г твердого сиру (або 3 плавлені сирки)
- 3 зубчики часнику
- 100 г майонезу
- 2 щіпки солі
- мелений перець за смаком
Приготування:
1. На середню або велику тертушку натріть сир. Перед тим, як робити це, сир потрібно добре охолодити.
2. На дрібну тертку натріть часник. Якщо є часникодавка – скористайтеся нею.
3. Відваріть яйця, очистіть і також натріть на тертку.
4. Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте. Салат готовий. Подаючи посипте твердим сиром або прикрасьте яйцем, що розрізає.
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