Простий новорічний салат "білочка"

Це один із найпростіших салатів, який тільки можна придумати.

"Білочка" або як його ще іноді називають "єврейський", також часто використовують як закуску і мастять на тости, крекери, ароматні булочки і начиняють ним хрумкі кошики, але також подають і самостійно. Способів приготування салату є два — з плавленим сиром і твердим.

Інгредієнти:

3 відварені яйця

100 г твердого сиру (або 3 плавлені сирки)

3 зубчики часнику

100 г майонезу

2 щіпки солі

мелений перець за смаком

Приготування:

1. На середню або велику тертушку натріть сир. Перед тим, як робити це, сир потрібно добре охолодити.

2. На дрібну тертку натріть часник. Якщо є часникодавка – скористайтеся нею.

3. Відваріть яйця, очистіть і також натріть на тертку.

4. Змішайте всі інгредієнти в мисці з майонезом, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте. Салат готовий. Подаючи посипте твердим сиром або прикрасьте яйцем, що розрізає.

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