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Пряна морква, запечена в духовці: рецепт легкого та корисного гарніру

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
280
Час на прочитання
1 хв
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Пряна морква, запечена в духовці: рецепт легкого та корисного гарніру

Пряна морква, запечена в духовці / Фото: Credits

Пряна морква – проста овочева страва, яка може бути самостійною закускою або легким гарніром до м'яса чи птиці.

Запечіть її в духовці з медом, лимонним соком, оливковою олією, часником і приправами.

Інгредієнти

морква
6 шт.
мед
1 ст. л.
сік лимонний
1 ст. л.
олія оливкова
4 ст. л.
часник
1 зубок
коріандр мелений
перець чилі
сіль
  1. Моркву очистьте і наріжте великими довгастими брусками. Додайте до неї дві столові ложки оливкової олії, коріандр, перець чилі та сіль. Перемішайте.
  2. Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
  3. У мисці змішайте решту оливкової олії, лимонний сік, мед, видавлений через прес часник і заправте цією сумішшю готову моркву.

Поради:

  • Приправи використовуйте за своїм смаком.

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