Пряна морква, запечена в духовці: рецепт легкого та корисного гарніру

Пряна морква – проста овочева страва, яка може бути самостійною закускою або легким гарніром до м'яса чи птиці.
Запечіть її в духовці з медом, лимонним соком, оливковою олією, часником і приправами.
Інгредієнти
- морква
- 6 шт.
- мед
- 1 ст. л.
- сік лимонний
- 1 ст. л.
- олія оливкова
- 4 ст. л.
- часник
- 1 зубок
- коріандр мелений
- перець чилі
- сіль
- Моркву очистьте і наріжте великими довгастими брусками. Додайте до неї дві столові ложки оливкової олії, коріандр, перець чилі та сіль. Перемішайте.
- Викладіть на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в заздалегідь розігрітій до 200 градусів духовці 20 хвилин.
- У мисці змішайте решту оливкової олії, лимонний сік, мед, видавлений через прес часник і заправте цією сумішшю готову моркву.
Поради:
- Приправи використовуйте за своїм смаком.
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