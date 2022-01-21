Пряникові чоловічки з медового тіста

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився рецептом швидкого тіста для медових пряників.

З такого тіста можна вирізати пряникових чоловічків чи пряники будь-якої форми. Це тісто підходить також для приготування тортів у вигляді цифри.

Інгредієнти:

2 яйця

400 г пшеничного борошна

150 г цукру

100 г вершкового масла

80 г запашного меду

1 ч. л. соди

дрібка солі

Приготування:

1. До каструлі закладаємо цукор, мед та яйця. Перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Додаємо вершкове масло та ставимо ємність на плиту. Тримаємо на середньому вогні та постійно перемішуємо, щоб мед не пристав до дна і не почав підгоряти. Коли масло розтане, а на поверхні з'являться великі бульбашки, прибираємо каструлю з вогню.

2. Додаємо соду. При взаємодії соди з медом маса збільшиться в об’ємі, але коли сода повністю погаситься, вона знову опаде. Тому заздалегідь беріть більшу ємність.

3. Охолоджуємо масу у крижаній воді до кімнатної температури. Я застосовую шокове охолодження, щоб довго не чекати. Так масло швидше схопиться і можна буде замішувати тісто.

4. До каструлі з рідкими інгредієнтами додаємо частину борошна та добре перемішуємо. Потім викладаємо тісто на робочу поверхню та вмішуємо залишки борошна. Тісто може трохи липнути до рук, але борошно краще не додавати, щоб пряники вийшли легкими та повітряними.

5. Готове тісто замотуємо харчовою плівкою та витримуємо в холодильнику щонайменше годину, а краще залишити його в холоді на кілька годин. За цей час масло охолоне і тісто стане твердішим, так його простіше буде розкачати та сформувати пряники.

6. Тісто, що затверділо, викладаємо на присипаний борошном стіл. Розкочуємо в пласт завтовшки приблизно 5 мм. Вирізаємо пряники будь-якої форми.

7. Перекладаємо на застелене пергаментом деко та випікаємо до золотавого кольору при температурі 180 °C в режимі без конвекції. Час випікання — не більше 15 хвилин. Орієнтуйтеся на свою духовку та колір пряників.

8. Готові пряники можна прикрасити на свій розсуд. Пряникових чоловічків я прикрашаю розтопленим білим шоколадом. На всю партію потрібно близько 50 г шоколаду.

Для цього шоколад розтоплюємо на водяній бані та переливаємо у кондитерський мішок. Робимо у мішку невеликий отвір, щоб шоколад витікав не надто швидко, і малюємо візерунки. Якщо шоколад занадто гарячий і рідкий, залиште його ненадовго, щоб він трохи охолонув, так наносити візерунок буде простіше. Готові пряники залишаємо приблизно на годину.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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