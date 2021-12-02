Пряниковий будиночок від королівських кухарів: рецепт і інструкції з декорування

Пряниковий будиночок від королівських кухарів: рецепт і інструкції з декорування

Цей традиційний святковий пряник прикрасить ваш дім, а його приготування може стати чудовою розвагою для всієї родини.

Напередодні Різдва кухарі королівських кухонь поділилися своїм рецептом приготування ідеального пряникового будиночка. Ось уся інформація, яка може вам знадобитися, щоб зробити його своїми руками.

Тісто для пряників

Інгредієнти:

1 кг — звичайне сильне борошно

14 г — сода харчова

28 г — мелений імбир

14 г — мелена кориця

355 г — вершкове масло, несолоне

500 г — коричневий цукор

140 г — яйця

175 г — золотий сироп

Приготування:

1. Змішайте борошно і спеції.

2. Додайте холодне масло, нарізане кубиками, і продовжуйте перемішувати до утворення крихти.

3. Додайте цукор і швидко перемішайте.

4. Потім додайте яйця та сироп і змішайте до утворення тіста.

5. Розділіть на дві половинки, вимісити вручну і розрівняйте.

6. Вкутайте й охолодіть протягом декількох годин. Потім розкачайте приблизно до 5 мм — для частин будиночка, і до 3 мм — для невеликих декоративних деталей

7. Виріжте форми пряникових будиночків за шаблоном.

8. Викладіть на листи і знову охолодіть перед випіканням.

9. Під час роботи з вікнами роздушіть льодяники і покладіть у вирізані місця.

Як випікати:

Духовку розігрійте до 165 градусів. Випікати варто з вентилятором.

Будинок — 18 хвилин

Дрібні деталі — 12 хвилин

Королівська глазур

Інгредієнти:

1,5 кг — цукрова пудра

200 г — яєчний білок

50 г — лимонний сік

Приготування:

1. Просійте цукрову пудру і змішайте з яєчним білком і лимонним соком, перш ніж помістити в міксер.

2. Збивайте суміш на низькій швидкості близько 2 хвилин, потім відшкребіть з боків і гарненько збийте ще раз.

3. Продовжуйте перемішування на низькій швидкості приблизно ще 5 хвилин, поки не буде досягнуто щільної пікової кремової консистенції.

4. Для обробки трубопроводів необхідно розбавити глазур невеликою кількістю води.

5. Для складання пряникового будиночка використовуйте тверду глазур.

Читайте також: Рецепт традиційного пудингу від королівських кухарів