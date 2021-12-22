Пряниковий будиночок від королівських кухарів: рецепт та інструкції з декорування

Пряниковий будиночок від королівських кухарів: рецепт та інструкції з декорування

Зробити такий будиночок самостійно зовсім не важко, особливо якщо дотримуватися цієї докладної інструкції.

Напередодні Різдва кухарі королівських кухонь поділилися своїм рецептом приготування ідеального пряникового будиночка.

Тісто для пряників

Інгредієнти:

1 кг — борошна

14 г — соди

28 г — мелений імбир

14 г — мелена кориця

355 г — вершкове масло

500 г — коричневий цукор

140 г — яйце

175 г – золотий сироп

Приготування:

1. Змішайте борошно, соду та спеції.

2. Додайте холодну олію, нарізану кубиками, і продовжуйте перемішувати, поки не отримаєте крихту.

3. Додайте цукор і швидко перемішайте.

4. Потім додайте яйця та сироп і перемішайте до утворення тіста.

5. Розділіть на 2 частини, перемішайте руками та розрівняйте.

6. Загорніть у харчову плівку та охолодіть протягом кількох годин. Розкатайте тісто завтовшки 5 мм для частин будинку, та близько 3 мм для невеликих декоративних деталей

7. Виріжте форми пряникового будиночка за шаблоном (завантажити шаблон можна на королівському сайті або намалювати свій)

8. Викладіть елементи будинку на деко і знову охолодіть перед випіканням.

9. Для вікон покладіть у вирізані місця підроблені льодяники. Під час випікання вони розтануть.

Випікання

Духову шафу з вентилятором розігрійте до 165 градусів

18+ випікайте будинок

12+ хвилин випікайте дрібні деталі

Королівська глазур

Інгредієнти:

1,5 кг – цукрова пудра

200 г — яєчний білок

50 г — лимонний сік

Приготування:

1. Просійте цукрову пудру та змішайте з яєчним білком, та лимонним соком вручну перед тим, як помістити у міксер.

2. Збийте разом на малій швидкості близько 2 хвилин, потім зіскребіть з боків і добре збийте знову.

3. Продовжуйте перемішування на низькій швидкості приблизно ще 5 хвилин, поки глазур не стане пікової кремової консистенції.

4. Для оздоблення ринви необхідно розбавити глазур невеликою кількістю води.

5. Для складання пряничного будиночка використовуйте тверду глазур.

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