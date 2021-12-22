Пряниковий будиночок від королівських кухарів: рецепт та інструкції з декорування

Зробити такий будиночок самостійно зовсім не важко, особливо якщо дотримуватися цієї докладної інструкції.
Напередодні Різдва кухарі королівських кухонь поділилися своїм рецептом приготування ідеального пряникового будиночка.
Тісто для пряників
Інгредієнти:
- 1 кг — борошна
- 14 г — соди
- 28 г — мелений імбир
- 14 г — мелена кориця
- 355 г — вершкове масло
- 500 г — коричневий цукор
- 140 г — яйце
- 175 г – золотий сироп
Приготування:
1. Змішайте борошно, соду та спеції.
2. Додайте холодну олію, нарізану кубиками, і продовжуйте перемішувати, поки не отримаєте крихту.
3. Додайте цукор і швидко перемішайте.
4. Потім додайте яйця та сироп і перемішайте до утворення тіста.
5. Розділіть на 2 частини, перемішайте руками та розрівняйте.
6. Загорніть у харчову плівку та охолодіть протягом кількох годин. Розкатайте тісто завтовшки 5 мм для частин будинку, та близько 3 мм для невеликих декоративних деталей
7. Виріжте форми пряникового будиночка за шаблоном (завантажити шаблон можна на королівському сайті або намалювати свій)
8. Викладіть елементи будинку на деко і знову охолодіть перед випіканням.
9. Для вікон покладіть у вирізані місця підроблені льодяники. Під час випікання вони розтануть.
Випікання
Духову шафу з вентилятором розігрійте до 165 градусів
- 18+ випікайте будинок
- 12+ хвилин випікайте дрібні деталі
Королівська глазур
Інгредієнти:
- 1,5 кг – цукрова пудра
- 200 г — яєчний білок
- 50 г — лимонний сік
Приготування:
1. Просійте цукрову пудру та змішайте з яєчним білком, та лимонним соком вручну перед тим, як помістити у міксер.
2. Збийте разом на малій швидкості близько 2 хвилин, потім зіскребіть з боків і добре збийте знову.
3. Продовжуйте перемішування на низькій швидкості приблизно ще 5 хвилин, поки глазур не стане пікової кремової консистенції.
4. Для оздоблення ринви необхідно розбавити глазур невеликою кількістю води.
5. Для складання пряничного будиночка використовуйте тверду глазур.
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