Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Пряний медовий "олд фешн": незвичайний рецепт легендарного коктейлю

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
208 ккал
Дата публікації
Перегляди
100
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Пряний медовий "олд фешн": незвичайний рецепт легендарного коктейлю

Пряний медовий "олд фешн" / Фото: Credits

Сироп із пряного розмарину й меду, змішаний із зігрівальним бурбоном, лимоном та апельсином – ось рецепт коктейлю, який ідеально підходить для холодних вечорів та простий у приготуванні. Просто змішайте все разом, щоб отримати ідеально підсолоджений, пряний і дуже смачний коктейль.

Інгредієнти

мед
170 г
розмарин
4 гілочки
кориця
2 палички
кардамон (стручки)
2 ст. л.
імбир
2 см
апельсин (цедра)
1 шт.
екстракт ванільний
1 ч. л.
бурбон
4 ст. л.
сік лимонний
2 ст. л.
сік апельсиновий або мандариновий
2 ст. л.
ангостура
кілька крапель

1. Приготуйте пряно-медовий сироп. У середній каструлі доведіть до кипіння на сильному вогні 1/2 склянки води, мед, розмарин, корицю, кардамон та імбир. Прокип'ятіть 2-3 хвилини, потім зніміть із вогню. Додайте цедру апельсина та ваніль. Дайте охолонути. Цього сиропу вистачить приблизно на 6 напоїв (на один коктейль – 2-3 ст. л.)
2. У шейкері змішайте 2-3 ст. л. медового сиропу, бурбон, лимонний сік, апельсиновий сік та ангостуру. Додайте лід і струсіть. Процідіть до склянки. За бажання прикрасьте долькою апельсина та розмарином.

Читайте також:

Неймовірні картопляно-сирні ньокі! Простий рецепт італійських галушок – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Неймовірні картопляно-сирні ньокі! Простий рецепт італійських галушок – Рецепти "Сніданку з 1+1"

Повʼязані теми:

Наступна публікація