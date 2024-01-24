Пряний медовий "олд фешн": незвичайний рецепт легендарного коктейлю

Сироп із пряного розмарину й меду, змішаний із зігрівальним бурбоном, лимоном та апельсином – ось рецепт коктейлю, який ідеально підходить для холодних вечорів та простий у приготуванні. Просто змішайте все разом, щоб отримати ідеально підсолоджений, пряний і дуже смачний коктейль.
Інгредієнти
- мед
- 170 г
- розмарин
- 4 гілочки
- кориця
- 2 палички
- кардамон (стручки)
- 2 ст. л.
- імбир
- 2 см
- апельсин (цедра)
- 1 шт.
- екстракт ванільний
- 1 ч. л.
- бурбон
- 4 ст. л.
- сік лимонний
- 2 ст. л.
- сік апельсиновий або мандариновий
- 2 ст. л.
- ангостура
- кілька крапель
1. Приготуйте пряно-медовий сироп. У середній каструлі доведіть до кипіння на сильному вогні 1/2 склянки води, мед, розмарин, корицю, кардамон та імбир. Прокип'ятіть 2-3 хвилини, потім зніміть із вогню. Додайте цедру апельсина та ваніль. Дайте охолонути. Цього сиропу вистачить приблизно на 6 напоїв (на один коктейль – 2-3 ст. л.)
2. У шейкері змішайте 2-3 ст. л. медового сиропу, бурбон, лимонний сік, апельсиновий сік та ангостуру. Додайте лід і струсіть. Процідіть до склянки. За бажання прикрасьте долькою апельсина та розмарином.
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