Пряний медовий "олд фешн": незвичайний рецепт легендарного коктейлю

Сироп із пряного розмарину й меду, змішаний із зігрівальним бурбоном, лимоном та апельсином – ось рецепт коктейлю, який ідеально підходить для холодних вечорів та простий у приготуванні. Просто змішайте все разом, щоб отримати ідеально підсолоджений, пряний і дуже смачний коктейль.

Інгредієнти мед 170 г розмарин 4 гілочки кориця 2 палички кардамон (стручки) 2 ст. л. імбир 2 см апельсин (цедра) 1 шт. екстракт ванільний 1 ч. л. бурбон 4 ст. л. сік лимонний 2 ст. л. сік апельсиновий або мандариновий 2 ст. л. ангостура кілька крапель

1. Приготуйте пряно-медовий сироп. У середній каструлі доведіть до кипіння на сильному вогні 1/2 склянки води, мед, розмарин, корицю, кардамон та імбир. Прокип'ятіть 2-3 хвилини, потім зніміть із вогню. Додайте цедру апельсина та ваніль. Дайте охолонути. Цього сиропу вистачить приблизно на 6 напоїв (на один коктейль – 2-3 ст. л.)

2. У шейкері змішайте 2-3 ст. л. медового сиропу, бурбон, лимонний сік, апельсиновий сік та ангостуру. Додайте лід і струсіть. Процідіть до склянки. За бажання прикрасьте долькою апельсина та розмарином.

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