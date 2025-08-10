Як приготувати найніжніший фарширований перець у томатному соусі: перевірений рецепт

Фарширований перець / © Credits

У цій статті ми розповімо, як правильно приготувати фарширований перець у томатному соусі, щоб страва вийшла соковитою, ароматною та незабутньо смачною. Рецептом поділився автор популярного блогу mil_alexx_pp.

Інгредієнти (на 5 порцій)

Основна частина

Великий болгарський перець 5 шт.

Фарш (курячий, яловичий чи асорті) 700 г

Цибуля 120 г (приблизно 1 шт.)

Морква 120 г (1 шт.)

Рис 140 г

Олія

Сіль

Чорний перець

Хмелі-сунелі

Для соусу

Цибуля 120 г

Олія 1 ст. л

Томатний сік 1 л

Вода 50 мл

Сіль

Цукор

Приготування

Рис відваріть до напівготовності, але не переварюйте, адже він дійде у процесі тушкування. Цибулю та моркву подрібніть та обсмажте на олії близько 7 хв до золотистого кольору. Змішайте фарш із відвареним рисом, овочевою засмажкою, додайте сіль, перець та хмелі-сунелі. Добре вимішайте начинку руками до однорідної текстури. Акуратно видаліть насіння та серцевину, збережіть форму перчин. Щільно начиніть кожен перець, але не переповнюйте, щоб рис мав місце розбухнути. На олії обсмажте подрібнену цибулю до м’якості. Додайте цукор і сіль. Влийте томатний сік та воду, доведіть до кипіння. Використовуйте натуральний томатний сік, а не томатну пасту чи кетчуп. У великій каструлі чи сотейнику викладіть фаршировані перці вертикально. Залийте гарячим томатним соусом, щоб він покрив перці приблизно на ¾. Накрийте кришкою та тушкуйте на слабкому вогні 20–25 хв, поки перець не стане м’яким, а всі інгредієнти ніжними та просоченими ароматом.

Подача

Подавайте страву гарячою, полийте додатковою порцією соусу. До неї чудово підійде сметана, свіжа зелень або скибка чорного хліба. А на наступний день, як і всі страви «з соусом», перець смакує ще краще.

Поради

Замість рису можна використати гречку чи булгур, смак вийде незвичним і цікавим.

У вегетаріанській версії фарш можна замінити сумішшю грибів, рису та сиру.

Щоб надати страві легкого копченого відтінку додайте до соусу дрібку копченої паприки.

Фарширований перець у томатному соусі — це справжня страва з дитинства, яку кожна господиня може адаптувати на свій смак. Ароматна, поживна, ніжна, вона стане улюбленою не лише у вашій родині, а й для святково столу та гостей.