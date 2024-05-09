Пшоняна каша на молоці запечена в духовці: рецепт корисного сніданку

Пшоняна каша готується дуже просто – крупу промийте, викладіть у форму, додайте цукор, сіль, вершкове масло та поставте в духовку. Каша виходить ніжною із вершковим смаком.
Інгредієнти
- пшоно
- 200 г
- молоко 2,5%
- 1 л
- вершкове масло
- 80 г
- цукор
- 4 ст. л.
- сіль
- Пшоно промийте кілька разів, поки вода не стане прозорою. Викладіть у форму для запікання. Посипте цукром, сіллю і тонкою цівкою залийте холодним молоком. Наверх викладіть шматочки вершкового масла.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 1,5 години.
Поради:
- Цукор додавайте до смаку.
- Форма має бути заповнена до країв.
- Можете додати в кашу родзинки або цукати
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