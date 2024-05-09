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Пшоняна каша на молоці запечена в духовці: рецепт корисного сніданку

Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
101 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
338
Час на прочитання
1 хв
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Пшоняна каша на молоці запечена в духовці: рецепт корисного сніданку

Пшоняна каша на молоці, запечена в духовці. / Фото: Credits

Пшоняна каша готується дуже просто – крупу промийте, викладіть у форму, додайте цукор, сіль, вершкове масло та поставте в духовку. Каша виходить ніжною із вершковим смаком.

Інгредієнти

пшоно
200 г
молоко 2,5%
1 л
вершкове масло
80 г
цукор
4 ст. л.
сіль
  1. Пшоно промийте кілька разів, поки вода не стане прозорою. Викладіть у форму для запікання. Посипте цукром, сіллю і тонкою цівкою залийте холодним молоком. Наверх викладіть шматочки вершкового масла.
  2. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 1,5 години.

Поради:

  • Цукор додавайте до смаку.
  • Форма має бути заповнена до країв.
  • Можете додати в кашу родзинки або цукати

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