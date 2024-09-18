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Пухкі смажені пиріжки: рецепт з бездріжджовим тістом

Пухкі смажені пиріжки: рецепт з бездріжджовим тістом

Пухкі смажені пиріжки / Фото: Credits

Спробуйте приготувати ці ароматні смажені пиріжки з рисом та яйцем і вони стануть однією з ваших найулюбленіших страв.

На сторінці albik.food фудблогерка показала, як швидко приготувати пухкі пиріжки на бездріжджовому тісті.

Інгредієнти

Теплий кефір
250 г
Просіяне борошно
450-550 г
Яйце
1 шт.
Олія
50 г
Сіль
1 ч.л
Цукор
2 ч. л
Сода
1.5 ч. л
Сметана
1 ст. л
Відварений рис
300 г
Відварені яйця
4 шт. 
Спеції
Зелень

Приготування:

  • До кефіру додайте яйце, олію, сіль, цукор, соду, сметану та ретельно все перемішайте;
  • Додайте борошно та замісіть м'яке тісто.  Воно не має липнути до рук;
  • Тісто залиште відпочити на 30 хвилин. 
  • Для начинки змішайте відварений рис, порізане відварене яйце, зелень і спеції;
  • Коли тісто відпочило, можна формувати маленькі кульки та залиште їх на 15 хвилин під плівкою;
  • Розкачайте кожну кульку та зліпіть пиріжки;
  • Обсмажуйте пиріжки в добре розігрітій олії на маленькому вогні під кришкою. 

Поради:

Начинку можна зробити на ваш смак як солодкою, так і солоною. Якщо ви робите солодкі пиріжки, то у тісто варто додати ще 1-2 ст.л цукру.

Смачного!

Від цих смачних смажених пиріжків просто неможливо відірватися, тому смажте більше.

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