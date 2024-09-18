Пухкі смажені пиріжки: рецепт з бездріжджовим тістом

Спробуйте приготувати ці ароматні смажені пиріжки з рисом та яйцем і вони стануть однією з ваших найулюбленіших страв.

На сторінці albik.food фудблогерка показала, як швидко приготувати пухкі пиріжки на бездріжджовому тісті.

Інгредієнти Теплий кефір 250 г Просіяне борошно 450-550 г Яйце 1 шт. Олія 50 г Сіль 1 ч.л Цукор 2 ч. л Сода 1.5 ч. л Сметана 1 ст. л Відварений рис 300 г Відварені яйця 4 шт. Спеції Зелень

Приготування:

До кефіру додайте яйце, олію, сіль, цукор, соду, сметану та ретельно все перемішайте;

Додайте борошно та замісіть м'яке тісто. Воно не має липнути до рук;

Тісто залиште відпочити на 30 хвилин.

Для начинки змішайте відварений рис, порізане відварене яйце, зелень і спеції;

Коли тісто відпочило, можна формувати маленькі кульки та залиште їх на 15 хвилин під плівкою;

Розкачайте кожну кульку та зліпіть пиріжки;

Обсмажуйте пиріжки в добре розігрітій олії на маленькому вогні під кришкою.

Поради:

Начинку можна зробити на ваш смак як солодкою, так і солоною. Якщо ви робите солодкі пиріжки, то у тісто варто додати ще 1-2 ст.л цукру.

Смачного!

Від цих смачних смажених пиріжків просто неможливо відірватися, тому смажте більше.

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