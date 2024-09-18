Пухкі смажені пиріжки: рецепт з бездріжджовим тістом

Спробуйте приготувати ці ароматні смажені пиріжки з рисом та яйцем і вони стануть однією з ваших найулюбленіших страв.
На сторінці albik.food фудблогерка показала, як швидко приготувати пухкі пиріжки на бездріжджовому тісті.
Інгредієнти
- Теплий кефір
- 250 г
- Просіяне борошно
- 450-550 г
- Яйце
- 1 шт.
- Олія
- 50 г
- Сіль
- 1 ч.л
- Цукор
- 2 ч. л
- Сода
- 1.5 ч. л
- Сметана
- 1 ст. л
- Відварений рис
- 300 г
- Відварені яйця
- 4 шт.
- Спеції
- Зелень
Приготування:
- До кефіру додайте яйце, олію, сіль, цукор, соду, сметану та ретельно все перемішайте;
- Додайте борошно та замісіть м'яке тісто. Воно не має липнути до рук;
- Тісто залиште відпочити на 30 хвилин.
- Для начинки змішайте відварений рис, порізане відварене яйце, зелень і спеції;
- Коли тісто відпочило, можна формувати маленькі кульки та залиште їх на 15 хвилин під плівкою;
- Розкачайте кожну кульку та зліпіть пиріжки;
- Обсмажуйте пиріжки в добре розігрітій олії на маленькому вогні під кришкою.
Поради:
Начинку можна зробити на ваш смак як солодкою, так і солоною. Якщо ви робите солодкі пиріжки, то у тісто варто додати ще 1-2 ст.л цукру.
Смачного!
Від цих смачних смажених пиріжків просто неможливо відірватися, тому смажте більше.
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