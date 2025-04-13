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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
73
Час на прочитання
2 хв

Пухка чіабата: рецепт випічки без замішування

Іноді найсмачніші речі у житті народжуються не з зусиль, а з терпіння. Ідеальна чіабата — саме така. Повітряна, з золотистою скоринкою та дірчастим м’якушем, вона ніби створена для довгих сніданків, домашніх сендвічів і моментів, коли хочеться чогось справжнього. 

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
10 годин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Пухка чіабата

Пухка чіабата / © Credits

Цей рецепт — знахідка для тих, хто мріє про ароматну випічку без зайвого клопоту. Завдяки тривалому дозріванню у холодильнику, тісто самостійно розвиває глютен і набуває тієї особливої структури, яка властива справжньому італійському хлібу. Як її правильно приготувати розповіли на сторінці bakedbylaora.

Інгредієнти

Вода кімнатної температури
420 мл
Пшеничне борошно
550 г
Сіль
1 ст. л
Свіжі дріжджі
10 г

Приготування

  • У великій мисці розчиніть сіль і дріжджі у воді. Потім додайте борошно та обережно перемішайте все руками чи ложкою — до того моменту, коли зникнуть сухі грудочки. Не потрібно вимішувати — лише з’єднати.

  • Накрийте миску рушником або харчовою плівкою. Залиште тісто на 30 хв за кімнатної температури. За цей час воно почне працювати — утворюватимуться пухирці повітря.

  • Через пів години змочіть руки у воді. Обережно підніміть один край тіста, розтягніть і складіть до центру. Поверніть миску і повторіть цей рух з інших боків — це називається «розтягування та складання». Зробіть так тричі з інтервалами у 30 хв. Після цього накрийте тісто та поставте у холодильник — щонайменше на ніч, максимум на 24 години.

  • Наступного ранку дістаньте тісто з холодильника. Щедро посипте робочу поверхню борошном, акуратно перекладіть тісто, намагайтеся не зруйнувати повітряні кишені. Посипте його зверху ще трохи борошном і розріжте на 4 рівні прямокутники.

  • Розігрійте духовку до 200°C. Перекладіть чіабати на деко, застелене пергаментом і випікайте 20–25 хв — до хрусткої, рум’яної скоринки. Дайте хлібу трохи охолонути перед подачею.

Ця чіабата чудово поєднується з м’яким сиром, прошуто чи просто краплею оливкової олії. Вона настільки легка, що здається — не тісто, а хмаринка. 

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