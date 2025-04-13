Пухка чіабата: рецепт випічки без замішування

Пухка чіабата / © Credits

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Цей рецепт — знахідка для тих, хто мріє про ароматну випічку без зайвого клопоту. Завдяки тривалому дозріванню у холодильнику, тісто самостійно розвиває глютен і набуває тієї особливої структури, яка властива справжньому італійському хлібу. Як її правильно приготувати розповіли на сторінці bakedbylaora.

Інгредієнти Вода кімнатної температури 420 мл Пшеничне борошно 550 г Сіль 1 ст. л Свіжі дріжджі 10 г

Приготування

У великій мисці розчиніть сіль і дріжджі у воді. Потім додайте борошно та обережно перемішайте все руками чи ложкою — до того моменту, коли зникнуть сухі грудочки. Не потрібно вимішувати — лише з’єднати.

Накрийте миску рушником або харчовою плівкою. Залиште тісто на 30 хв за кімнатної температури. За цей час воно почне працювати — утворюватимуться пухирці повітря.

Через пів години змочіть руки у воді. Обережно підніміть один край тіста, розтягніть і складіть до центру. Поверніть миску і повторіть цей рух з інших боків — це називається «розтягування та складання». Зробіть так тричі з інтервалами у 30 хв. Після цього накрийте тісто та поставте у холодильник — щонайменше на ніч, максимум на 24 години.

Наступного ранку дістаньте тісто з холодильника. Щедро посипте робочу поверхню борошном, акуратно перекладіть тісто, намагайтеся не зруйнувати повітряні кишені. Посипте його зверху ще трохи борошном і розріжте на 4 рівні прямокутники.

Розігрійте духовку до 200°C. Перекладіть чіабати на деко, застелене пергаментом і випікайте 20–25 хв — до хрусткої, рум’яної скоринки. Дайте хлібу трохи охолонути перед подачею.

Ця чіабата чудово поєднується з м’яким сиром, прошуто чи просто краплею оливкової олії. Вона настільки легка, що здається — не тісто, а хмаринка.