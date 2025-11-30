Пухкі гарбузові пончики: рецепт ароматної випічки

гарбузові пончики tiktok.com_annasimiachko

Блогерка annasimiachko поділиться рецептом, який легко повторити вдома і здивувати друзів і родину, та який фантастично смакує з улюбленою чашкою чаю.

Інгредієнти

Тісто

Молоко 120 мл

Пюре гарбуза 120 г

Цукор 60 г

Кориця 1 ч. л

Цедра апельсина

Сіль

Свіжі дріжджі 25 г

Яйце 1 шт.

Жовтки 2 шт.

Борошно 430 г

Вершкове масло 50 г

Коньяк або інший алкоголь 20 мл

Крем

Пюре гарбуза 200 г

Жовтки 3 шт.

Яйце 1 шт.

Цукор 40 г

Молоко 300 мл

Ванільний цукор 1 пакетик

Кориця 1 ч. л

Вершкове масло 60 г

Білий шоколад 1 плитка

Кукурудзяний крохмаль 1 ст. л

Смаження

Олія 600 мл

Приготування

Гарбузове пюре

Розігрійте духовку до 170°C. Загорніть шматочки гарбуза у фольгу і запікайте 40–50 хв до м’якості. Збийте блендером до однорідної консистенції.

Тісто

У тепле молоко додайте цукор, корицю, дрібку солі, гарбузове пюре, натерту цедру апельсина та дріжджі. Перемішайте. Додайте коньяк, просійте борошно та замісіть тісто. Спочатку воно буде липким, потім стане еластичним. У кінці додайте вершкове масло. Накрийте тісто та залиште підійти на 1–1,5 години.

Формування пончиків

Розділіть тісто на кульки по 50 г. Викладіть на пергамент і залиште ще на 40 хв для підйому.

Крем

Збийте жовтки, яйце, цукор, ванільний цукор, крохмаль, гарбузове пюре та корицю. Влийте гаряче молоко та поставте на вогонь. Варіть до загущення, постійно помішуйте. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло та білий шоколад. Добре перемішайте та охолоджуйте 3–4 години.

Смаження та подача

Розігрійте олію на повільному вогні. Обсмажуйте пончики по 2–3 хв з кожного боку до золотистої скоринки. Обваляйте у суміші цукру та кориці. Начиніть охолодженим кремом.

Поради

Використовуйте термометр для олії, так пончики не будуть надто жирними.

Щоб крем рівномірно наповнив пончики, використовуйте кондитерський мішок.

Для яскравішого аромату додайте трохи ванільної есенції у тісто.

М’які, ароматні, із ніжним кремом усередині — такі пончики буквально тануть у роті. А гарбуз робить їх не тільки смачними, а й по-осінньому затишними. Подавайте з гарячим чаєм або кавою та насолоджуйтеся моментом тепла та смаку.

Цей рецепт обовʼязково сподобається тим, хто цінує випічку з яскравим ароматом і ніжною текстурою. Гарбуза багато не буває, а такі пончики — ідеальна насолода для всієї родини.