Японський омлет instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Японська кухня славиться своєю акуратністю та естетикою у подачі. Пухкий омлет — яскравий приклад того, як прості інгредієнти можуть перетворитися на справжній гастрономічний шедевр. На відміну від звичного омлету, японський варіант готується на водяній бані та виходить легким, майже як хмаринка.

Це ідеальна страва для ранку, адже вона швидка у приготуванні, не перевантажує шлунок і при цьому має дуже ефектний вигляд, а як все правильно зробити розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти яйця 3 шт. вода краплинка кунжутної олії соєвий соус зелена цибуля

Приготування

Збийте яйця з водою у мисці до однорідної маси. Важливо добре збити, щоб суміш стала повітряною. Приберіть зайву піну з поверхні, це допоможе омлету вийти ще ніжнішим. Поставте миску у каструлю з гарячою водою, метод «водяної бані», та накрийте кришкою. Готуйте на слабкому вогні, поки суміш не схопиться. Омлет повинен залишатися легким і пухким, але не щільним. Зніміть омлет з вогню, додайте трохи кунжутної олії, соєвий соус і посипте нарізаною зеленою цибулею.

Пухкий японський омлет — не просто сніданок, а маленький ритуал ніжності та краси на вашій кухні. Легка текстура, мінімум інгредієнтів і японська естетика роблять його ідеальним вибором для ранку, коли хочеться насолодитися простими, але досконалими смаками. Спробуйте приготувати його на вихідних або у будній день і ваш сніданок перетвориться на справжній гастрономічне свято.