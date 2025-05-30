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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Пундики з цвітної капусти та курки з сирною начинкою: оригінальний рецепт

Якщо ви шукаєте здорову альтернативу смаженим котлетам або снекам, цей рецепт стане приємним відкриттям. Пундики з курки та цвітної капусти з ніжною сирною начинкою — це не лише смачно, а ще й легко, корисно та безглютеново.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
180 ккал
Пундики з цвітної капусти та курки з сирною начинкою: оригінальний рецепт

Пундики з цвітної капусти та курки з сирною начинкою: оригінальний рецепт / © Credits

Вони чудово смакують як основна страва чи як тепла закуска для вечірки. Рецептом поділилася авторка сторінки Amelie — cuisine sans gluten.

Інгредієнти

курячий фарш (краще філе грудки)
400 г
варена або пропарена цвітна капуста
200 г
сіль
перець
солодка паприка
оливкова олія
сир для начинки (моцарела, твердий чи сир типу фета)
60–80 г
панірувальні сухарі без глютену
50–70 г

Приготування

  1. Розділіть капусту на суцвіття.

  2. Відваріть або пропарте до м’якості (приблизно 7–10 хв).

  3. Ретельно злийте воду та розімніть капусту виделкою чи товкачем до пюреподібного стану.

  4. До курячого фаршу додайте пюре з капусти, сіль, перець і паприку.

  5. Перемішайте до однорідної маси. За потреби дайте суміші постояти 10 хв у холодильнику.

  6. Злегка змастіть руки оливковою олією.

  7. Візьміть ложкою масу, сформуйте коржик.

  8. Покладіть у центр шматочок сиру.

  9. Накрийте ще одним шаром фаршу та сформуйте кульку або диск. Добре заліпіть краї.

  10. Подрібніть сухарі чи безглютенові тости у блендері до крихти.

  11. Додайте до панірування дрібку солі та ще трохи паприки (можна також куркуму або сушений часник для аромату).

  12. Обваляйте кожен пундик у сухарях.

  13. Викладіть пундики на деко, застелене пергаментом та злегка змащене олією.

  14. Запікайте за температури 180°C 40–45 хв до золотистої скоринки.

  15. Можна готувати в аерофритюрі за температури 180°C 25–30 хв.

Подавання

Пундики найсмачніші гарячими чи теплими. Подавайте їх із:

  • соусом з натурального йогурту з часником і зеленню

  • гострим томатним соусом або сальсою

  • салатом із сезонних овочів або з хумусом

Ці пундики мають ніжну текстуру, соковиту начинку та хрумку скоринку. Готуються легко, смакують фантастично, а ще чудово зберігаються у холодильнику до 3 днів — просто розігрійте в духовці чи на пательні без олії.

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