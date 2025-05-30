Пундики з цвітної капусти та курки з сирною начинкою: оригінальний рецепт / © Credits

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Вони чудово смакують як основна страва чи як тепла закуска для вечірки. Рецептом поділилася авторка сторінки Amelie — cuisine sans gluten.

Інгредієнти курячий фарш (краще філе грудки) 400 г варена або пропарена цвітна капуста 200 г сіль перець солодка паприка оливкова олія сир для начинки (моцарела, твердий чи сир типу фета) 60–80 г панірувальні сухарі без глютену 50–70 г

Приготування

Розділіть капусту на суцвіття. Відваріть або пропарте до м’якості (приблизно 7–10 хв). Ретельно злийте воду та розімніть капусту виделкою чи товкачем до пюреподібного стану. До курячого фаршу додайте пюре з капусти, сіль, перець і паприку. Перемішайте до однорідної маси. За потреби дайте суміші постояти 10 хв у холодильнику. Злегка змастіть руки оливковою олією. Візьміть ложкою масу, сформуйте коржик. Покладіть у центр шматочок сиру. Накрийте ще одним шаром фаршу та сформуйте кульку або диск. Добре заліпіть краї. Подрібніть сухарі чи безглютенові тости у блендері до крихти. Додайте до панірування дрібку солі та ще трохи паприки (можна також куркуму або сушений часник для аромату). Обваляйте кожен пундик у сухарях. Викладіть пундики на деко, застелене пергаментом та злегка змащене олією. Запікайте за температури 180°C 40–45 хв до золотистої скоринки. Можна готувати в аерофритюрі за температури 180°C 25–30 хв.

Подавання

Пундики найсмачніші гарячими чи теплими. Подавайте їх із:

соусом з натурального йогурту з часником і зеленню

гострим томатним соусом або сальсою

салатом із сезонних овочів або з хумусом

Ці пундики мають ніжну текстуру, соковиту начинку та хрумку скоринку. Готуються легко, смакують фантастично, а ще чудово зберігаються у холодильнику до 3 днів — просто розігрійте в духовці чи на пательні без олії.

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