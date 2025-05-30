- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 147
- Час на прочитання
- 2 хв
Пундики з цвітної капусти та курки з сирною начинкою: оригінальний рецепт
Якщо ви шукаєте здорову альтернативу смаженим котлетам або снекам, цей рецепт стане приємним відкриттям. Пундики з курки та цвітної капусти з ніжною сирною начинкою — це не лише смачно, а ще й легко, корисно та безглютеново.
Вони чудово смакують як основна страва чи як тепла закуска для вечірки. Рецептом поділилася авторка сторінки Amelie — cuisine sans gluten.
Інгредієнти
- курячий фарш (краще філе грудки)
- 400 г
- варена або пропарена цвітна капуста
- 200 г
- сіль
-
- перець
-
- солодка паприка
-
- оливкова олія
-
- сир для начинки (моцарела, твердий чи сир типу фета)
- 60–80 г
- панірувальні сухарі без глютену
- 50–70 г
Приготування
Розділіть капусту на суцвіття.
Відваріть або пропарте до м’якості (приблизно 7–10 хв).
Ретельно злийте воду та розімніть капусту виделкою чи товкачем до пюреподібного стану.
До курячого фаршу додайте пюре з капусти, сіль, перець і паприку.
Перемішайте до однорідної маси. За потреби дайте суміші постояти 10 хв у холодильнику.
Злегка змастіть руки оливковою олією.
Візьміть ложкою масу, сформуйте коржик.
Покладіть у центр шматочок сиру.
Накрийте ще одним шаром фаршу та сформуйте кульку або диск. Добре заліпіть краї.
Подрібніть сухарі чи безглютенові тости у блендері до крихти.
Додайте до панірування дрібку солі та ще трохи паприки (можна також куркуму або сушений часник для аромату).
Обваляйте кожен пундик у сухарях.
Викладіть пундики на деко, застелене пергаментом та злегка змащене олією.
Запікайте за температури 180°C 40–45 хв до золотистої скоринки.
Можна готувати в аерофритюрі за температури 180°C 25–30 хв.
Подавання
Пундики найсмачніші гарячими чи теплими. Подавайте їх із:
соусом з натурального йогурту з часником і зеленню
гострим томатним соусом або сальсою
салатом із сезонних овочів або з хумусом
Ці пундики мають ніжну текстуру, соковиту начинку та хрумку скоринку. Готуються легко, смакують фантастично, а ще чудово зберігаються у холодильнику до 3 днів — просто розігрійте в духовці чи на пательні без олії.