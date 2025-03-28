- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 104
- Час на прочитання
- 2 хв
Пиріг із апельсина та рикоти: рецепт пухкої випічки
Апельсиновий пиріг із рикотою – справжня знахідка для тих, хто любить ніжну, ароматну випічку. Повітряна структура, витончений цитрусовий смак і легка вологість роблять його ідеальним десертом для чаювань, сімейних посиденьок або особливих моментів.
На сторінці ameliezen_ розповіли, як приготувати м’який пиріг із червоним апельсином і рикотою. Завдяки мигдальному порошку він має особливу текстуру, а натуральний сік червоного апельсина додає неперевершеного смаку. Готувати цей пиріг дуже просто, тож він чудово підійде навіть для тих, хто не має великого досвіду у випіканні, крім того, цей пиріг без глютену, що робить його чудовим вибором для людей із чутливістю до пшеничного борошна.
Інгредієнти
- Кукурудзяне чи рисове борошно
- 50 г
- Мигдальний порошок
- 50 г
- Кукурудзяний крохмаль
- 80 г
- Цукор
- 70 г
- Рикота
- 150г
- Яйця
- 3 шт.
- Розпушувач
- ½ пакетика
- Сік червоного апельсина
- 110-120 мл (2 апельсини)
- Цедра апельсина
- ½ шт.
Приготування
У великій мисці збийте яйця з цукром, соком червоного апельсина, цедрою та рикотою до отримання однорідної маси.
Додайте борошно, мигдальний порошок, крохмаль і розпушувач. Перемішуйте, поки тісто не стане гладким і ніжним.
Підготуйте круглу форму для випікання діаметром 18 см – змастіть її вершковим маслом або вистеліть пергаментним папером.
Вилийте тісто у форму та випікайте у розігрітій до 180 °C духовці протягом 35-40 хв. Готовність перевіряйте зубочисткою – вона повинна виходити сухою.
Дайте пирогу охолонути, перш ніж діставати його з форми. Перед подачею можна злегка збризнути свіжим апельсиновим соком для ще більшої насиченості смаку.
Поради:
Червоні апельсини мають природну солодкість і гарний відтінок, проте можна використовувати й звичайні апельсини чи навіть грейпфрут для незвичного смаку.
Якщо у вас немає мигдального порошку, можна змолоти мигдаль у блендері чи замінити його додатковою порцією рисового борошна.
Для яскравішого смаку можна додати трохи ванільного екстракту чи дрібку кориці.
Готовий пиріг зберігається у холодильнику до 3 днів. Його можна подавати як у холодному, так і у теплому вигляді.
Цей пиріг із апельсина та рикоти стане справжньою перлиною серед вашої випічки. Він підкорить серця всіх, хто любить легкі та ароматні десерти.
Смачного!