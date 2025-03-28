Пиріг із апельсина та рикоти: рецепт пухкої випічки

Пиріг із апельсина та рикоти / © Associated Press

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На сторінці ameliezen_ розповіли, як приготувати м’який пиріг із червоним апельсином і рикотою. Завдяки мигдальному порошку він має особливу текстуру, а натуральний сік червоного апельсина додає неперевершеного смаку. Готувати цей пиріг дуже просто, тож він чудово підійде навіть для тих, хто не має великого досвіду у випіканні, крім того, цей пиріг без глютену, що робить його чудовим вибором для людей із чутливістю до пшеничного борошна.

Інгредієнти Кукурудзяне чи рисове борошно 50 г Мигдальний порошок 50 г Кукурудзяний крохмаль 80 г Цукор 70 г Рикота 150г Яйця 3 шт. Розпушувач ½ пакетика Сік червоного апельсина 110-120 мл (2 апельсини) Цедра апельсина ½ шт.

Приготування

У великій мисці збийте яйця з цукром, соком червоного апельсина, цедрою та рикотою до отримання однорідної маси. Додайте борошно, мигдальний порошок, крохмаль і розпушувач. Перемішуйте, поки тісто не стане гладким і ніжним. Підготуйте круглу форму для випікання діаметром 18 см – змастіть її вершковим маслом або вистеліть пергаментним папером. Вилийте тісто у форму та випікайте у розігрітій до 180 °C духовці протягом 35-40 хв. Готовність перевіряйте зубочисткою – вона повинна виходити сухою. Дайте пирогу охолонути, перш ніж діставати його з форми. Перед подачею можна злегка збризнути свіжим апельсиновим соком для ще більшої насиченості смаку.

Поради:

Червоні апельсини мають природну солодкість і гарний відтінок, проте можна використовувати й звичайні апельсини чи навіть грейпфрут для незвичного смаку.

Якщо у вас немає мигдального порошку, можна змолоти мигдаль у блендері чи замінити його додатковою порцією рисового борошна.

Для яскравішого смаку можна додати трохи ванільного екстракту чи дрібку кориці.

Готовий пиріг зберігається у холодильнику до 3 днів. Його можна подавати як у холодному, так і у теплому вигляді.

Цей пиріг із апельсина та рикоти стане справжньою перлиною серед вашої випічки. Він підкорить серця всіх, хто любить легкі та ароматні десерти.

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Смачного!