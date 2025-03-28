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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
2 хв

Пиріг із апельсина та рикоти: рецепт пухкої випічки

Апельсиновий пиріг із рикотою – справжня знахідка для тих, хто любить ніжну, ароматну випічку. Повітряна структура, витончений цитрусовий смак і легка вологість роблять його ідеальним десертом для чаювань, сімейних посиденьок або особливих моментів. 

Автор публікації
Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
220 ккал
Пиріг із апельсина та рикоти

Пиріг із апельсина та рикоти / © Associated Press

На сторінці ameliezen_ розповіли, як приготувати м’який пиріг із червоним апельсином і рикотою. Завдяки мигдальному порошку він має особливу текстуру, а натуральний сік червоного апельсина додає неперевершеного смаку. Готувати цей пиріг дуже просто, тож він чудово підійде навіть для тих, хто не має великого досвіду у випіканні, крім того, цей пиріг без глютену, що робить його чудовим вибором для людей із чутливістю до пшеничного борошна.

Інгредієнти

Кукурудзяне чи рисове борошно
50 г
Мигдальний порошок
50 г
Кукурудзяний крохмаль
80 г
Цукор
70 г
Рикота
150г
Яйця
3 шт.
Розпушувач
½ пакетика
Сік червоного апельсина
110-120 мл (2 апельсини)
Цедра апельсина
½ шт.

Приготування

  1. У великій мисці збийте яйця з цукром, соком червоного апельсина, цедрою та рикотою до отримання однорідної маси.

  2. Додайте борошно, мигдальний порошок, крохмаль і розпушувач. Перемішуйте, поки тісто не стане гладким і ніжним.

  3. Підготуйте круглу форму для випікання діаметром 18 см – змастіть її вершковим маслом або вистеліть пергаментним папером.

  4. Вилийте тісто у форму та випікайте у розігрітій до 180 °C духовці протягом 35-40 хв. Готовність перевіряйте зубочисткою – вона повинна виходити сухою.

  5. Дайте пирогу охолонути, перш ніж діставати його з форми. Перед подачею можна злегка збризнути свіжим апельсиновим соком для ще більшої насиченості смаку.

Поради:

  • Червоні апельсини мають природну солодкість і гарний відтінок, проте можна використовувати й звичайні апельсини чи навіть грейпфрут для незвичного смаку.

  • Якщо у вас немає мигдального порошку, можна змолоти мигдаль у блендері чи замінити його додатковою порцією рисового борошна.

  • Для яскравішого смаку можна додати трохи ванільного екстракту чи дрібку кориці.

  • Готовий пиріг зберігається у холодильнику до 3 днів. Його можна подавати як у холодному, так і у теплому вигляді.

Цей пиріг із апельсина та рикоти стане справжньою перлиною серед вашої випічки. Він підкорить серця всіх, хто любить легкі та ароматні десерти. 

Смачного!

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