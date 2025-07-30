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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
84
Час на прочитання
1 хв

Пиріг із чорною та червоною смородиною: рецепт смачної літньої випічки

Приготуйте смачний, красивий пиріг із ягодами.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Пиріг із чорною та червоною смородиною

Пиріг із чорною та червоною смородиною / © Credits

Розсипчасте пісочне тісто чудово поєднується з ніжною начинкою з ароматних ягід і заливкою зі сметани та згущеного молока.

Подайте десерт до чаю або кави.

Інгредієнти:

  • борошно пшеничне — 200 г;

  • яйце куряче — 1 шт.;

  • цукор — 80 г;

  • масло вершкове — 100 г;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • ванільний цукор — 1 ч. л.;

  • сіль — щіпка.

  • чорна смородина — 200 г;

  • червона смородина — 200 г;

  • крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.

Для заливки:

  • сметана 15-20% — 150 г;

  • згущене молоко — 150 г.

Приготування:

  1. Ягоди промийте, обсушіть, посипте крохмалем і акуратно перемішайте.

  2. Для заливки змішайте сметану і згущене молоко.

  3. У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, яйце, цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішайте вінчиком до однорідної маси. Додайте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте лопаткою, потім руками замісіть м’яке тісто.

  4. Дно форми вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто, руками розподіліть його по дну від центру до бортиків, сформуйте бортики щонайменше трьох сантиметрів і викладіть рівномірно ягоди.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин, потім вийміть із духовки, залийте заливкою і відправте знову в духовку на 5-8 хвилин. Дайте пирогу трохи охолонути, вийміть із форми та викладіть на блюдо.

Поради:

Сметану та згущене молоко використовуйте кімнатної температури.

Дно форми можна змастити вершковим маслом.

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Дата публікації
Кількість переглядів
84
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