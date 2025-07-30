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Пиріг із чорною та червоною смородиною: рецепт смачної літньої випічки
Приготуйте смачний, красивий пиріг із ягодами.
Розсипчасте пісочне тісто чудово поєднується з ніжною начинкою з ароматних ягід і заливкою зі сметани та згущеного молока.
Подайте десерт до чаю або кави.
Інгредієнти:
борошно пшеничне — 200 г;
яйце куряче — 1 шт.;
цукор — 80 г;
масло вершкове — 100 г;
розпушувач — 1 ч. л.;
ванільний цукор — 1 ч. л.;
сіль — щіпка.
чорна смородина — 200 г;
червона смородина — 200 г;
крохмаль кукурудзяний — 2 ст. л.
Для заливки:
сметана 15-20% — 150 г;
згущене молоко — 150 г.
Приготування:
Ягоди промийте, обсушіть, посипте крохмалем і акуратно перемішайте.
Для заливки змішайте сметану і згущене молоко.
У мисці з’єднайте м’яке вершкове масло, яйце, цукор, ванільний цукор і сіль. Перемішайте вінчиком до однорідної маси. Додайте просіяне борошно з розпушувачем, перемішайте лопаткою, потім руками замісіть м’яке тісто.
Дно форми вистеліть пергаментним папером, викладіть тісто, руками розподіліть його по дну від центру до бортиків, сформуйте бортики щонайменше трьох сантиметрів і викладіть рівномірно ягоди.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25 хвилин, потім вийміть із духовки, залийте заливкою і відправте знову в духовку на 5-8 хвилин. Дайте пирогу трохи охолонути, вийміть із форми та викладіть на блюдо.
Поради:
Сметану та згущене молоко використовуйте кімнатної температури.
Дно форми можна змастити вершковим маслом.