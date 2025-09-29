ТСН у соціальних мережах

Пиріг із грушею та сиром: дуже простий рецепт

Цей пиріг дуже простий у приготуванні.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Пиріг із грушею та сиром

Пиріг із грушею та сиром / © Credits

М’яке тісто з додаванням кисломолочного сиру чудово поєднується з соковитими скибочками груш.

Інгредієнти

борошно пшеничне
180 г
сир кисломолочний 5%
200 г
масло вершкове
130 г
яйця курячі
2 шт.
цукор
5 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
цукор ванільний
10 г
сіль
щіпка
груші
2–3 шт.
пудра цукрова

  1. Груші помийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину та наріжте довгими скибочками.

  2. Яйця з цукром збийте міксером до пухкої маси. Додайте кисломолочний сир, м’яке вершкове масло, ванільний цукор, сіль, перемішайте, всипте просіяне з розпушувачем борошно та ще раз добре перемішайте лопаткою.

  3. Форму для запікання застеліть пергаментом, викладіть до неї тісто та розрівняйте, потім викладіть по колу груші, трохи втоплюючи їх у тісто.

  4. Випікайте в попередньо розігрітій 180 градусів духовці 45–50 хвилин. Дайте пирогу трохи охолонути, виберіть із форми та посипте цукровою пудрою.

Поради:

  • Готовність пирога перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.

  • Сир використовуйте будь-який.

