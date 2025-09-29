- Дата публікації
Пиріг із грушею та сиром: дуже простий рецепт
Цей пиріг дуже простий у приготуванні.
М’яке тісто з додаванням кисломолочного сиру чудово поєднується з соковитими скибочками груш.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 180 г
- сир кисломолочний 5%
- 200 г
- масло вершкове
- 130 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- цукор
- 5 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- цукор ванільний
- 10 г
- сіль
- щіпка
- груші
- 2–3 шт.
- пудра цукрова
-
Груші помийте, розріжте навпіл, видаліть серцевину та наріжте довгими скибочками.
Яйця з цукром збийте міксером до пухкої маси. Додайте кисломолочний сир, м’яке вершкове масло, ванільний цукор, сіль, перемішайте, всипте просіяне з розпушувачем борошно та ще раз добре перемішайте лопаткою.
Форму для запікання застеліть пергаментом, викладіть до неї тісто та розрівняйте, потім викладіть по колу груші, трохи втоплюючи їх у тісто.
Випікайте в попередньо розігрітій 180 градусів духовці 45–50 хвилин. Дайте пирогу трохи охолонути, виберіть із форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Готовність пирога перевіряйте дерев’яною шпажкою або зубочисткою.
Сир використовуйте будь-який.