Пиріг із грибами та шпинатом — рецепт ароматної домашньої випічки
Це не просто рецепт нашвидкуруч, а домашня їжа, яка поєднує аромат свіжого тіста, вершковість сиру, насичений смак грибів і відчуття домашнього тепла, яке неможливо купити у пекарні.
Останні кілька років домашня кухня переживає справжній ренесанс. Після ери складного ресторанного стилю у рецептах люди дедалі частіше повертаються до страв, які асоціюються із затишком, простотою і «смаком дому».
Саме таким є грибний пиріг від Ольги Рябенко, її рецепт грибного пирога з ніжним дріжджовим тістом, вершковою начинкою та золотистою скоринкою легко приготувати вдома, а поєднання кількох видів грибів, шпинату та кремового сиру робить його особливо соковитим і насиченим на смак.
Інгредієнти
Для опари
тепле молоко 200 мл
тепла вода 50 мл
цукор 1 ст. л
дріжджі 15 г
борошно 1 ст. л
Для тіста
борошно 440 г
яйце 1 шт.
сіль 1 ч. л
розтоплене масло 50 г
Для начинки
гриби (печериці, гливи, лісові гриби) 700 г
ріпчаста цибуля 1 шт.
цибуля-порей 1 шт.
морква 1 шт.
часник 2 зубчики
свіжий чи заморожений шпинат 100 г
плавлений чи крем-сир 150 г
олія 2 ст. л
сіль
перець
Для змащування
жовток 1 шт.
сметана 1 ч. л
Приготування
У великій мисці змішайте тепле молоко, теплу воду, цукор, дріжджі та борошно.
Залиште опару у теплому місці приблизно на 20 хв. Найкраще поставити її у духовку, розігріту до 40°C. Опара має стати пишною та активною.
До готової опари додайте яйце, сіль і розтоплене масло.
Поступово всипайте борошно та замішуйте м’яке еластичне тісто.
Накрийте рушником або плівкою та залиште підходити приблизно на 60 хв.
На сковороді розігрійте олію та обсмажте ріпчасту цибулю, цибулю-порей, натерту моркву, подрібнений часник і гриби.
Тушкуйте, поки не випарується зайва рідина.
Після цього додайте сіль, перець, крем-сир або плавлений сир.
Наприкінці додайте шпинат і перемішайте.
Зніміть начинку з вогню та дайте їй трохи охолонути.
Тісто розділіть на дві частини.
Більшу частину розкачайте та викладіть у форму.
Додайте грибну начинку.
Верх пирога можна декорувати смужками тіста чи залишити закритим — на власний смак.
Змішайте жовток зі сметаною та змастіть поверхню пирога.
Випікайте пиріг за температури 180°C приблизно 45 хв до золотистої скоринки.
Пиріг із грибами від Ольги Рябенко — більше, ніж просто рецепт, це нагадування про те, що найсмачніші речі часто складаються з простих інгредієнтів. І, можливо, саме тому домашня випічка ніколи не виходить із моди.