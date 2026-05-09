Пиріг із грибами та шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Реклама

Останні кілька років домашня кухня переживає справжній ренесанс. Після ери складного ресторанного стилю у рецептах люди дедалі частіше повертаються до страв, які асоціюються із затишком, простотою і «смаком дому».

Саме таким є грибний пиріг від Ольги Рябенко, її рецепт грибного пирога з ніжним дріжджовим тістом, вершковою начинкою та золотистою скоринкою легко приготувати вдома, а поєднання кількох видів грибів, шпинату та кремового сиру робить його особливо соковитим і насиченим на смак.

Пиріг із грибами та шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Інгредієнти

Для опари

тепле молоко 200 мл

тепла вода 50 мл

цукор 1 ст. л

дріжджі 15 г

борошно 1 ст. л

Для тіста

борошно 440 г

яйце 1 шт.

сіль 1 ч. л

розтоплене масло 50 г

Для начинки

гриби (печериці, гливи, лісові гриби) 700 г

ріпчаста цибуля 1 шт.

цибуля-порей 1 шт.

морква 1 шт.

часник 2 зубчики

свіжий чи заморожений шпинат 100 г

плавлений чи крем-сир 150 г

олія 2 ст. л

сіль

перець

Для змащування

жовток 1 шт.

сметана 1 ч. л

Приготування

У великій мисці змішайте тепле молоко, теплу воду, цукор, дріжджі та борошно. Залиште опару у теплому місці приблизно на 20 хв. Найкраще поставити її у духовку, розігріту до 40°C. Опара має стати пишною та активною. До готової опари додайте яйце, сіль і розтоплене масло. Поступово всипайте борошно та замішуйте м’яке еластичне тісто. Накрийте рушником або плівкою та залиште підходити приблизно на 60 хв. На сковороді розігрійте олію та обсмажте ріпчасту цибулю, цибулю-порей, натерту моркву, подрібнений часник і гриби. Тушкуйте, поки не випарується зайва рідина. Після цього додайте сіль, перець, крем-сир або плавлений сир. Наприкінці додайте шпинат і перемішайте. Зніміть начинку з вогню та дайте їй трохи охолонути. Тісто розділіть на дві частини. Більшу частину розкачайте та викладіть у форму. Додайте грибну начинку. Верх пирога можна декорувати смужками тіста чи залишити закритим — на власний смак. Змішайте жовток зі сметаною та змастіть поверхню пирога. Випікайте пиріг за температури 180°C приблизно 45 хв до золотистої скоринки.

Пиріг із грибами від Ольги Рябенко — більше, ніж просто рецепт, це нагадування про те, що найсмачніші речі часто складаються з простих інгредієнтів. І, можливо, саме тому домашня випічка ніколи не виходить із моди.

Реклама

Новини партнерів