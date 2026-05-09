ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Пиріг із грибами та шпинатом — рецепт ароматної домашньої випічки

Це не просто рецепт нашвидкуруч, а домашня їжа, яка поєднує аромат свіжого тіста, вершковість сиру, насичений смак грибів і відчуття домашнього тепла, яке неможливо купити у пекарні.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Пиріг із грибами та шпинатом instagram.com/olga_riabenko_

Пиріг із грибами та шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Останні кілька років домашня кухня переживає справжній ренесанс. Після ери складного ресторанного стилю у рецептах люди дедалі частіше повертаються до страв, які асоціюються із затишком, простотою і «смаком дому».

Саме таким є грибний пиріг від Ольги Рябенко, її рецепт грибного пирога з ніжним дріжджовим тістом, вершковою начинкою та золотистою скоринкою легко приготувати вдома, а поєднання кількох видів грибів, шпинату та кремового сиру робить його особливо соковитим і насиченим на смак.

Пиріг із грибами та шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Пиріг із грибами та шпинатом instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Інгредієнти

Для опари

  • тепле молоко 200 мл

  • тепла вода 50 мл

  • цукор 1 ст. л

  • дріжджі 15 г

  • борошно 1 ст. л

Для тіста

  • борошно 440 г

  • яйце 1 шт.

  • сіль 1 ч. л

  • розтоплене масло 50 г

Для начинки

  • гриби (печериці, гливи, лісові гриби) 700 г

  • ріпчаста цибуля 1 шт.

  • цибуля-порей 1 шт.

  • морква 1 шт.

  • часник 2 зубчики

  • свіжий чи заморожений шпинат 100 г

  • плавлений чи крем-сир 150 г

  • олія 2 ст. л

  • сіль

  • перець

Для змащування

  • жовток 1 шт.

  • сметана 1 ч. л

Приготування

  1. У великій мисці змішайте тепле молоко, теплу воду, цукор, дріжджі та борошно.

  2. Залиште опару у теплому місці приблизно на 20 хв. Найкраще поставити її у духовку, розігріту до 40°C. Опара має стати пишною та активною.

  3. До готової опари додайте яйце, сіль і розтоплене масло.

  4. Поступово всипайте борошно та замішуйте м’яке еластичне тісто.

  5. Накрийте рушником або плівкою та залиште підходити приблизно на 60 хв.

  6. На сковороді розігрійте олію та обсмажте ріпчасту цибулю, цибулю-порей, натерту моркву, подрібнений часник і гриби.

  7. Тушкуйте, поки не випарується зайва рідина.

  8. Після цього додайте сіль, перець, крем-сир або плавлений сир.

  9. Наприкінці додайте шпинат і перемішайте.

  10. Зніміть начинку з вогню та дайте їй трохи охолонути.

  11. Тісто розділіть на дві частини.

  12. Більшу частину розкачайте та викладіть у форму.

  13. Додайте грибну начинку.

  14. Верх пирога можна декорувати смужками тіста чи залишити закритим — на власний смак.

  15. Змішайте жовток зі сметаною та змастіть поверхню пирога.

  16. Випікайте пиріг за температури 180°C приблизно 45 хв до золотистої скоринки.

Пиріг із грибами від Ольги Рябенко — більше, ніж просто рецепт, це нагадування про те, що найсмачніші речі часто складаються з простих інгредієнтів. І, можливо, саме тому домашня випічка ніколи не виходить із моди.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
35
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie