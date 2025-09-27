- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 64
- Час на прочитання
- 2 хв
Пиріг із куркою: рецепт ситної страви для всієї родини
Якщо ви шукаєте простий, але водночас оригінальний рецепт для сімейного обіду чи вечері, овочевий пиріг із куркою стане чудовим рішенням.
Ця страва поєднує ніжну курку, ароматні овочі та розплавлений сир, а також легко адаптується під ваші смакові вподобання, а як її приготувати розповіли на сторінці appetizing.tv.
Інгредієнти
Тісто
Яйця 4 шт.
Молоко 100 мл
Борошно 100 г
Твердий сир 100 г
Сіль 2 г
Орегано 2 г
Начинка
Картопля 3 шт.
Куряче філе 1 шт.
Червоний болгарський перець 1 шт.
Цукіні 1 шт.
Шампіньйони 150 г
Червона цибуля 1 шт.
Часник 10 г
Олія рослинна 30 мл
Сіль
Перець
Спеції (чорний перець, часникова приправа)
Подача
Сметана 150 г
Мед 20 г
Кетчуп 20 г
Приготування
У мисці збийте яйця з молоком, додайте борошно та добре перемішайте до однорідної маси.
Потім натріть сир і додайте його до суміші. За бажанням можна додати трохи орегано для аромату.
Картоплю очистьте та натріть на великій тертці.
Куряче філе наріжте невеликими шматочками.
Цибулю дрібно нашинкуйте, а перець і цукіні наріжте соломкою, гриби — пластинками.
На сковороді розігрійте трохи рослинної олії, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте курку та обсмажуйте 5–7 хв до легкого рум’янцю. Потім додайте перець, гриби та цукіні, посоліть, поперчіть і обсмажуйте ще 5 хв.
У великій мисці змішайте натерту картоплю з обсмаженими овочами та куркою. Додайте спеції та часникову приправу до свого смаку, добре перемішайте.
Змастіть форму для випікання олією. Викладіть суміш у форму, залийте підготовленим тістом і розрівняйте поверхню.
Випікайте за температури 180–200°C протягом 45 хв до золотистої скоринки.
Перед подачею змішайте сметану з медом і полийте зверху пиріг. Для яскравішого яскравого смаку можна додати трохи кетчупу.
Поради
До начинки можна додати броколі, моркву чи кольорову капусту.
Використовуйте будь-який твердий сир, який добре плавиться.
Пиріг добре смакує як гарячим, так і охолодженим, можна подавати зі свіжим салатом.
Цей овочевий пиріг із куркою поєднує користь овочів із білком курки, а ніжне тісто та ароматні спеції роблять його справжньою родинною класикою. Спробуйте приготувати на вихідних, це страва, яка точно стане улюбленою у вашій родині.