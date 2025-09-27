Пиріг із куркою: рецепт ситної страви для всієї родини

Овочевий пиріг із куркою instagram.com_appetizing.tv / © Instagram

Зміст Інгредієнти Тісто Начинка Подача Приготування Поради

Ця страва поєднує ніжну курку, ароматні овочі та розплавлений сир, а також легко адаптується під ваші смакові вподобання, а як її приготувати розповіли на сторінці appetizing.tv.

Інгредієнти

Тісто

Яйця 4 шт.

Молоко 100 мл

Борошно 100 г

Твердий сир 100 г

Сіль 2 г

Орегано 2 г

Начинка

Картопля 3 шт.

Куряче філе 1 шт.

Червоний болгарський перець 1 шт.

Цукіні 1 шт.

Шампіньйони 150 г

Червона цибуля 1 шт.

Часник 10 г

Олія рослинна 30 мл

Сіль

Перець

Спеції (чорний перець, часникова приправа)

Подача

Сметана 150 г

Мед 20 г

Кетчуп 20 г

Приготування

У мисці збийте яйця з молоком, додайте борошно та добре перемішайте до однорідної маси. Потім натріть сир і додайте його до суміші. За бажанням можна додати трохи орегано для аромату. Картоплю очистьте та натріть на великій тертці. Куряче філе наріжте невеликими шматочками. Цибулю дрібно нашинкуйте, а перець і цукіні наріжте соломкою, гриби — пластинками. На сковороді розігрійте трохи рослинної олії, обсмажте цибулю до золотистого кольору. Додайте курку та обсмажуйте 5–7 хв до легкого рум’янцю. Потім додайте перець, гриби та цукіні, посоліть, поперчіть і обсмажуйте ще 5 хв. У великій мисці змішайте натерту картоплю з обсмаженими овочами та куркою. Додайте спеції та часникову приправу до свого смаку, добре перемішайте. Змастіть форму для випікання олією. Викладіть суміш у форму, залийте підготовленим тістом і розрівняйте поверхню. Випікайте за температури 180–200°C протягом 45 хв до золотистої скоринки. Перед подачею змішайте сметану з медом і полийте зверху пиріг. Для яскравішого яскравого смаку можна додати трохи кетчупу.

Поради

До начинки можна додати броколі, моркву чи кольорову капусту.

Використовуйте будь-який твердий сир, який добре плавиться.

Пиріг добре смакує як гарячим, так і охолодженим, можна подавати зі свіжим салатом.

Цей овочевий пиріг із куркою поєднує користь овочів із білком курки, а ніжне тісто та ароматні спеції роблять його справжньою родинною класикою. Спробуйте приготувати на вихідних, це страва, яка точно стане улюбленою у вашій родині.