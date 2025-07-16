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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
119
Час на прочитання
2 хв

Пиріг із куркою та грибами: рецепт соковитої випічки

Домашня випічка — це не лише про аромат, який наповнює дім затишком, а й про смак, який повертає до приємних моментів. Якщо вам хочеться чогось ситного та водночас ніжного, спробуйте приготувати пиріг із куркою та грибами.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Пиріг із куркою та грибами tiktok.com_annasimiachko

Пиріг із куркою та грибами tiktok.com_annasimiachko

Це ідеальна страва як для обіду, так і для святкового столу. Завдяки соковитій начинці, вершковій заливці та хрусткому тісту, цей пиріг закохує у себе з першого шматочка. Фудблогерка annasimiachko поділилася простим, але дуже вдалим рецептом, який уже оцінили тисячі поціновувачів домашньої кулінарії.

Інгредієнти

Листково-дріжджове тісто
500 г
Курячі гомілки у карі-маринаді
1 кг
Свіжі печериці
300 г
Помідори чері
150 г
Вершки
200 мл
Твердий сир (пармезан, гауда або ементаль)
150 г
Куряче яйце
1 шт.
Жовток
1 шт.
Сіль
Перець

Приготування

  1. Якщо у вас гомілки, зніміть м’ясо з кісток і наріжте невеликими шматочками. Завдяки маринаду з карі курка матиме пряний аромат і м’якість.

  2. Обсмажте курку на сковороді до золотистої скоринки (5–7 хв).

  3. Додайте нарізані печериці. Готуйте ще 5 хв, поки з грибів не випарується рідина.

  4. За бажанням можна додати дрібно нарізану цибулину чи зубчик часнику — це підсилить смак.

  5. У мисці збийте яйце з вершками до однорідності.

  6. Додайте натертий сир, сіль і перець.

  7. Форму для випікання вистеліть пергаментом або змастіть маслом.

  8. Розкачайте листково-дріжджове тісто, викладіть у форму, сформуйте бортики висотою 3–4 см.

  9. Викладіть рівномірно начинку з курки та грибів.

  10. Залийте все вершковою сумішшю.

  11. Зверху викладіть половинки помідорів чері, вони дадуть свіжість і красивий колір.

  12. За бажанням можна зробити декоративну сіточку з тіста чи сплести коси з залишків і прикрасити бортики.

  13. Змастіть пиріг жовтком для золотистої скоринки.

  14. Випікайте пиріг у розігрітій духовці за температури 170°C приблизно 55–60 хв або до рум’яної скоринки та загусання начинки. Якщо верх починає швидко підрум’янюватися, прикрийте фольгою.

Поради

  • Тісто краще дістати з холодильника заздалегідь, щоб воно стало пластичнішим.

  • Якщо немає маринованої курки, використовуйте звичайне філе чи стегна, попередньо замаринуйте в олії, карі, лимонному соку та солі з перцем.

  • Замість вершків можна використати сметану, але з меншим відсотком жирності та змішати її з молоком.

  • Готовий пиріг можна зберігати у холодильнику до 3 днів, а також розігрівати у духовці чи на сковороді під кришкою.

Цей пиріг із куркою та грибами — універсальна страва. Він ситний, але не важкий, ароматний, але не нав’язливий. Смакує добре і теплим, і холодним, чудово поєднується з легким салатом або просто чашкою чаю.

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