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Пиріг із куркою та грибами: рецепт соковитої випічки
Домашня випічка — це не лише про аромат, який наповнює дім затишком, а й про смак, який повертає до приємних моментів. Якщо вам хочеться чогось ситного та водночас ніжного, спробуйте приготувати пиріг із куркою та грибами.
Це ідеальна страва як для обіду, так і для святкового столу. Завдяки соковитій начинці, вершковій заливці та хрусткому тісту, цей пиріг закохує у себе з першого шматочка. Фудблогерка annasimiachko поділилася простим, але дуже вдалим рецептом, який уже оцінили тисячі поціновувачів домашньої кулінарії.
Інгредієнти
- Листково-дріжджове тісто
- 500 г
- Курячі гомілки у карі-маринаді
- 1 кг
- Свіжі печериці
- 300 г
- Помідори чері
- 150 г
- Вершки
- 200 мл
- Твердий сир (пармезан, гауда або ементаль)
- 150 г
- Куряче яйце
- 1 шт.
- Жовток
- 1 шт.
- Сіль
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- Перець
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Приготування
Якщо у вас гомілки, зніміть м’ясо з кісток і наріжте невеликими шматочками. Завдяки маринаду з карі курка матиме пряний аромат і м’якість.
Обсмажте курку на сковороді до золотистої скоринки (5–7 хв).
Додайте нарізані печериці. Готуйте ще 5 хв, поки з грибів не випарується рідина.
За бажанням можна додати дрібно нарізану цибулину чи зубчик часнику — це підсилить смак.
У мисці збийте яйце з вершками до однорідності.
Додайте натертий сир, сіль і перець.
Форму для випікання вистеліть пергаментом або змастіть маслом.
Розкачайте листково-дріжджове тісто, викладіть у форму, сформуйте бортики висотою 3–4 см.
Викладіть рівномірно начинку з курки та грибів.
Залийте все вершковою сумішшю.
Зверху викладіть половинки помідорів чері, вони дадуть свіжість і красивий колір.
За бажанням можна зробити декоративну сіточку з тіста чи сплести коси з залишків і прикрасити бортики.
Змастіть пиріг жовтком для золотистої скоринки.
Випікайте пиріг у розігрітій духовці за температури 170°C приблизно 55–60 хв або до рум’яної скоринки та загусання начинки. Якщо верх починає швидко підрум’янюватися, прикрийте фольгою.
Поради
Тісто краще дістати з холодильника заздалегідь, щоб воно стало пластичнішим.
Якщо немає маринованої курки, використовуйте звичайне філе чи стегна, попередньо замаринуйте в олії, карі, лимонному соку та солі з перцем.
Замість вершків можна використати сметану, але з меншим відсотком жирності та змішати її з молоком.
Готовий пиріг можна зберігати у холодильнику до 3 днів, а також розігрівати у духовці чи на сковороді під кришкою.
Цей пиріг із куркою та грибами — універсальна страва. Він ситний, але не важкий, ароматний, але не нав’язливий. Смакує добре і теплим, і холодним, чудово поєднується з легким салатом або просто чашкою чаю.