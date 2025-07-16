Пиріг із куркою та грибами: рецепт соковитої випічки

Пиріг із куркою та грибами tiktok.com_annasimiachko

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Це ідеальна страва як для обіду, так і для святкового столу. Завдяки соковитій начинці, вершковій заливці та хрусткому тісту, цей пиріг закохує у себе з першого шматочка. Фудблогерка annasimiachko поділилася простим, але дуже вдалим рецептом, який уже оцінили тисячі поціновувачів домашньої кулінарії.

Інгредієнти Листково-дріжджове тісто 500 г Курячі гомілки у карі-маринаді 1 кг Свіжі печериці 300 г Помідори чері 150 г Вершки 200 мл Твердий сир (пармезан, гауда або ементаль) 150 г Куряче яйце 1 шт. Жовток 1 шт. Сіль Перець

Приготування

Якщо у вас гомілки, зніміть м’ясо з кісток і наріжте невеликими шматочками. Завдяки маринаду з карі курка матиме пряний аромат і м’якість. Обсмажте курку на сковороді до золотистої скоринки (5–7 хв). Додайте нарізані печериці. Готуйте ще 5 хв, поки з грибів не випарується рідина. За бажанням можна додати дрібно нарізану цибулину чи зубчик часнику — це підсилить смак. У мисці збийте яйце з вершками до однорідності. Додайте натертий сир, сіль і перець. Форму для випікання вистеліть пергаментом або змастіть маслом. Розкачайте листково-дріжджове тісто, викладіть у форму, сформуйте бортики висотою 3–4 см. Викладіть рівномірно начинку з курки та грибів. Залийте все вершковою сумішшю. Зверху викладіть половинки помідорів чері, вони дадуть свіжість і красивий колір. За бажанням можна зробити декоративну сіточку з тіста чи сплести коси з залишків і прикрасити бортики. Змастіть пиріг жовтком для золотистої скоринки. Випікайте пиріг у розігрітій духовці за температури 170°C приблизно 55–60 хв або до рум’яної скоринки та загусання начинки. Якщо верх починає швидко підрум’янюватися, прикрийте фольгою.

Поради

Тісто краще дістати з холодильника заздалегідь, щоб воно стало пластичнішим.

Якщо немає маринованої курки, використовуйте звичайне філе чи стегна, попередньо замаринуйте в олії, карі, лимонному соку та солі з перцем.

Замість вершків можна використати сметану, але з меншим відсотком жирності та змішати її з молоком.

Готовий пиріг можна зберігати у холодильнику до 3 днів, а також розігрівати у духовці чи на сковороді під кришкою.

Цей пиріг із куркою та грибами — універсальна страва. Він ситний, але не важкий, ароматний, але не нав’язливий. Смакує добре і теплим, і холодним, чудово поєднується з легким салатом або просто чашкою чаю.