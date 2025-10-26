- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Пиріг із лаваша з мʼясом і кабачками: оригінальний рецепт
Коли часу обмаль, але хочеться чогось смачного та поживного, саме час приготувати пиріг із лаваша нашвидкуруч.
Коли холодильник наполовину порожній, сил готувати складні страви нуль, але є бажання здивувати домашніх чимось апетитним, саме для таких моментів фудблогерка Ольга Рябенко пропонує свій перевірений рецепт — пиріг із лаваша з м’ясом і кабачками. Це страва, яка поєднує простоту та домашній комфорт, але смакує як щось, що легко можна подати гостям на святкову вечерю.
Інгредієнти
- Лаваш або тортилья
- 5 шт.
- М’ясний фарш
- 600 г
- Кабачок
- 1 шт.
- Зелена цибуля
-
- Петрушка
-
- Сіль
-
- Перець
-
- Хмелі-сунелі
-
- Яйця
- 3 шт.
- Твердий сир
- 200 г
Приготування
У мисці змішайте фарш, натертий кабачок, подрібнену зелень, сіль, спеції.
Викладіть фарш на лаваш, згорніть рулетом і наріжте на рівні шматочки.
Форму змастіть олією та викладіть підготовлені шматочки, щільно один до одного.
В окремій мисці збийте яйця з натертим сиром, залийте основу з лаваша. За бажанням — посипте ще трохи сиру зверху.
Випікайте за 180°C протягом 45 хв, доки верх стане рум’яним і апетитним.
Подавайте гарячим зі сметаною чи грецьким йогуртом.
Цей пиріг із лаваша — чудовий варіант як для обіду, так і для пізньої вечері. Він ситний, ароматний та, головне, готується з того, що зазвичай є під рукою. Головний секрет успіху — не боятися експериментувати