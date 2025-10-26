Пиріг із лаваша з мʼясом і кабачками: оригінальний рецепт

Пиріг із лаваша з мʼясом instagram.com_olga_riabenko_ / © Instagram

Коли холодильник наполовину порожній, сил готувати складні страви нуль, але є бажання здивувати домашніх чимось апетитним, саме для таких моментів фудблогерка Ольга Рябенко пропонує свій перевірений рецепт — пиріг із лаваша з м’ясом і кабачками. Це страва, яка поєднує простоту та домашній комфорт, але смакує як щось, що легко можна подати гостям на святкову вечерю.

Інгредієнти Лаваш або тортилья 5 шт. М’ясний фарш 600 г Кабачок 1 шт. Зелена цибуля Петрушка Сіль Перець Хмелі-сунелі Яйця 3 шт. Твердий сир 200 г

Приготування

У мисці змішайте фарш, натертий кабачок, подрібнену зелень, сіль, спеції. Викладіть фарш на лаваш, згорніть рулетом і наріжте на рівні шматочки. Форму змастіть олією та викладіть підготовлені шматочки, щільно один до одного. В окремій мисці збийте яйця з натертим сиром, залийте основу з лаваша. За бажанням — посипте ще трохи сиру зверху. Випікайте за 180°C протягом 45 хв, доки верх стане рум’яним і апетитним. Подавайте гарячим зі сметаною чи грецьким йогуртом.

Цей пиріг із лаваша — чудовий варіант як для обіду, так і для пізньої вечері. Він ситний, ароматний та, головне, готується з того, що зазвичай є під рукою. Головний секрет успіху — не боятися експериментувати