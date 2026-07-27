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Пиріг із лаваша з твердим і кисломолочним сирами: рецепт для ледачих господинь
Цей «лінивий» пиріг стане у пригоді будь-якій господині: потрібно лише порвати лаваш на довільні шматочки, змішати з яйцями, твердим та кисломолочним сирами і запекти в духовці.
Страва виходить ситною, соковитою, з апетитною скоринкою і чудово підійде до чашки кави чи чаю.
Інгредієнти
- тонкий лаваш
- 120 г
- курячі яйця
- 2 шт.
- кисломолочний сир
- 150 г
- твердий сир
- 150 г
- молоко
- 100 мл
- вершкове масло
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- сіль
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Лаваш порвіть руками на невеликі довільні шматочки.
Твердий сир натріть на великій тертці, трохи його відкладіть для посипання пирога.
У мисці збийте вінчиком яйця, молоко, додайте кисломолочний сир, твердий сир, сіль, перемішайте, викладіть лаваш і ще раз добре перемішайте, щоб він просочився.
Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу та розрівняйте її, зверху посипте сиром, що залишився.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Дайте пирогу охолонути у формі 7–10 хвилин, потім обережно перекладіть на тарілку.
Поради:
Кисломолочний сир можна використовувати будь-якої жирності.
Молоко можна замінити кефіром.