ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Пиріг із лаваша з твердим і кисломолочним сирами: рецепт для ледачих господинь

Цей «лінивий» пиріг стане у пригоді будь-якій господині: потрібно лише порвати лаваш на довільні шматочки, змішати з яйцями, твердим та кисломолочним сирами і запекти в духовці.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
230 ккал
Коментарі
Пиріг із лаваша з твердим і кисломолочним сирами: рецепт для ледачих господинь

© Credits

Страва виходить ситною, соковитою, з апетитною скоринкою і чудово підійде до чашки кави чи чаю.

Інгредієнти

тонкий лаваш
120 г
курячі яйця
2 шт.
кисломолочний сир
150 г
твердий сир
150 г
молоко
100 мл
вершкове масло
сіль

  1. Лаваш порвіть руками на невеликі довільні шматочки.

  2. Твердий сир натріть на великій тертці, трохи його відкладіть для посипання пирога.

  3. У мисці збийте вінчиком яйця, молоко, додайте кисломолочний сир, твердий сир, сіль, перемішайте, викладіть лаваш і ще раз добре перемішайте, щоб він просочився.

  4. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть масу та розрівняйте її, зверху посипте сиром, що залишився.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 20–25 хвилин до утворення золотистої скоринки.

  6. Дайте пирогу охолонути у формі 7–10 хвилин, потім обережно перекладіть на тарілку.

Поради:

  • Кисломолочний сир можна використовувати будь-якої жирності.

  • Молоко можна замінити кефіром.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie