Пиріг із лаваша з твердим і кисломолочним сирами: рецепт для ледачих господинь

28 липня День вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Віряни вшановують пам’ять святих апостолів і дияконів Прохора, Никанора, Тимона та Пармена. До Нового року залишився 161 день.