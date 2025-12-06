Пиріг із листкового тіста з куркою, грибами та сиром: рецепт ароматної святкової страви

Святковий пиріг із листкового тіста з куркою, грибами та сиром iktok.com_@kathycoooks

Реклама

На сторінці KathyCooks розповіли про рецепт, який перетворює будь-який вечір на теплий, домашній та ароматний: пиріг із листкового тіста з куркою, грибами та сиром. Він настільки смачний, що до столу всі збираються швидше, ніж ви встигаєте їх покликати.

Інгредієнти Листкове тісто 400 г Куряче філе 1 шт. Гриби 250 г Цибуля 1 шт. Вершки 120 мл Шпинат 2 жмені Чедер 70–100 г Сир (моцарела чи чедер — будь-який тягучий) 50–70 г Сушений часник ½ ч. л Сушений кріп ½ ч. л Приправа для курки ½ 1 ч. л Сіль Яйце 1 шт. Кунжут

Приготування

Цибулю дрібно наріжте та обсмажте до золотистого кольору. Додайте гриби та обсмажте ще кілька хвилин. Далі висипте нарізане куряче філе та смажте до золотистості. Після цього додайте сушений часник, сіль, приправу для курки та кріп. Влийте вершки, додайте шпинат і тертий чедер, перемішайте та трохи протушкуйте. Розкатайте тісто, зробіть надрізи з боків і викладіть начинку в центр. Зверху додайте ще трохи сиру для гарної тягучої скоринки. Сформуйте акуратну плетінку, змастіть яйцем з вершками та посипаємо кунжутом. Випікайте за 180–190°C близько 30 хв.

Готовий пиріг виходить рум’яним, ароматним і таким, що його хочеться одразу розрізати, як тільки втягли з духовки.

Цей святковий пиріг — ідеальний варіант для сімейної вечері чи зустрічі з друзями. Він поєднує у собі тепло домашнього приготування, насичений смак курки з грибами та тягучий сир, а ще — неймовірний аромат.