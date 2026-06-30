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Пиріг із шовковицею з листкового тіста: сезонний рецепт
Приготуйте смачний пиріг із шовковиці, використовуючи готове листкове тісто, — і хрусткий ароматний десерт з’явиться на вашому столі.
Виходить соковитим із хрусткою скоринкою.
Інгредієнти
- листкове тісто
- 400 г
- шовковиця
- 3 склянки
- цукор
- 150 г
- вершкове масло
- 30 г
- кукурудзяний крохмаль
- 2 ст. л.
- курячі яйця
- 1 шт.
Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури.
Шовковицю промийте, видаліть плодоніжки та висушіть паперовим рушником. Перемішайте ягоди з цукром і крохмалем.
Вершкове масло наріжте на шматочки.
Тісто розділіть на дві частини й розкачайте.
Одну частину тіста викладіть на дно форми для випікання, формуючи невеликі бортики, потім рівномірно розподіліть начинку, розкладіть шматочки вершкового масла, другий пласт наріжте смужками та викладіть сіткою поверх начинки, а потім змастіть збитим яйцем.
Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 220 градусів 20–25 хвилин до утворення золотистої скоринки.
Дайте пирогу охолонути у формі, потім вийміть і наріжте порційними шматочками.
Поради:
Можна використовувати як кукурудзяний, так і картопляний крохмаль.