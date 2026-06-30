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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
9
Час на прочитання
1 хв

Пиріг із шовковицею з листкового тіста: сезонний рецепт

Приготуйте смачний пиріг із шовковиці, використовуючи готове листкове тісто, — і хрусткий ароматний десерт з’явиться на вашому столі.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
275 ккал
Коментарі
Пиріг із шовковицею з листкового тіста

Пиріг із шовковицею з листкового тіста / © Credits

Виходить соковитим із хрусткою скоринкою.

Інгредієнти

листкове тісто
400 г
шовковиця
3 склянки
цукор
150 г
вершкове масло
30 г
кукурудзяний крохмаль
2 ст. л.
курячі яйця
1 шт.

  1. Розморозьте листкове тісто за кімнатної температури.

  2. Шовковицю промийте, видаліть плодоніжки та висушіть паперовим рушником. Перемішайте ягоди з цукром і крохмалем.

  3. Вершкове масло наріжте на шматочки.

  4. Тісто розділіть на дві частини й розкачайте.

  5. Одну частину тіста викладіть на дно форми для випікання, формуючи невеликі бортики, потім рівномірно розподіліть начинку, розкладіть шматочки вершкового масла, другий пласт наріжте смужками та викладіть сіткою поверх начинки, а потім змастіть збитим яйцем.

  6. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 220 градусів 20–25 хвилин до утворення золотистої скоринки.

  7. Дайте пирогу охолонути у формі, потім вийміть і наріжте порційними шматочками.

Поради:

  • Можна використовувати як кукурудзяний, так і картопляний крохмаль.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
9
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