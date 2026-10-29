Пиріг із вишнею, від якого аж волосся дибки: рецепт до Геловіну

Пиріг із вишнею / instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Геловін — чудовий привід дати волю фантазії на кухні. І якщо просте печиво здається надто звичним, саме час спробувати дещо справді моторошне, наприклад, вишневий пиріг із вирізаним на скоринці обличчям клоуна — таким, що викликає водночас усмішку і легке бажання відвести погляд. Рецепт зі сторінки Albina’s Vegan Food доводить, що святковий десерт може бути моторошним і водночас неймовірно апетитним.

Інгредієнти

Для тіста:

пшеничне борошно — 470 г

холодне вершкове масло — 90 г

твердий кокосовий жир — 6 ст. л.

цукор — 2 ст. л.

розпушувач — ½ ч. л.

сіль — ½ ч. л.

яблучний оцет — 1 ст. л.

крижана вода — 8–10 ст. л.

Для вишневої начинки:

заморожені вишні без кісточок — 920 г

цукор — 130 г

крохмаль — 2 ст. л.

ванільний екстракт — 1 ч. л.

вишневий сік — 2–3 ст. л.

Для оздоблення:

молоко — 1–2 ст. л.

цукор — 1–2 ч. л.

їстівний декоративний гель червоного кольору

Приготування

У великій мисці змішайте борошно, цукор, розпушувач і сіль. Додайте холодне масло та твердий кокосовий жир. Перетріть усе руками чи за допомогою ножа для тіста, доки суміш не нагадуватиме вологу крихту. Влийте яблучний оцет, а потім поступово додавайте крижану воду — по ложці за раз. Тісто має зібратися докупи, але не бути липким. Розділіть його на дві частини, сформуйте диски, загорніть у плівку та покладіть до холодильника на 60 хв. Викладіть вишні в каструлю, додайте цукор і готуйте на середньому вогні без кришки. Дочекайтеся, доки зайва рідина випарується, а ягоди стануть соковитими, проте не надто водянистими. Окремо розмішайте крохмаль із холодним вишневим соком до однорідності. Влийте суміш до вишень, постійно помішуйте та прогрівайте, доки начинка не загусне. Наприкінці додайте ванільний екстракт. Повністю охолодіть начинку перед збиранням пирога, це допоможе зберегти хрустку скоринку. Розкачайте перший пласт тіста та обережно викладіть у круглу форму діаметром 23 см, сформуйте основу і бортики. Рівномірно розподіліть охолоджену вишневу начинку. Розкачайте другу частину тіста та накрийте нею пиріг. Добре з’єднайте краї, щоб начинка не витікала під час випікання. За допомогою маленького ножа виріжте на верхньому шарі тіста обличчя клоуна: очі, ніс і широку усмішку. Можна зробити вираз зловісним або кумедним — усе залежить від вашої фантазії. Змастіть поверхню молоком і посипте цукром. Поставте пиріг до холодильника ще на 20–30 хв. Розігрійте духовку до 205 °C. Щоб краї пирога не підгоріли, за можливості використайте спеціальні силіконові накладки для захисту скоринки чи прикрийте бортики смужками фольги. Випікайте приблизно 40 хв до золотистого кольору тіста та повної готовності. Час може трохи змінюватися залежно від духовки, тому орієнтуйтеся на вигляд скоринки. Дайте пирогу повністю охолонути. Лише після цього прикрасьте його їстівним червоним декоративним гелем: додайте кілька крапель біля очей та усмішки клоуна. Так десерт матиме особливо ефектний вигляд, наче реквізит із геловінського фільму жахів.

Важливо: використовуйте лише декор, призначений для вживання в їжу.

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Цей вишневий пиріг — ідеальний варіант для тих, хто хоче здивувати гостей на Геловін чимось незвичайним, але не готовий відмовлятися від домашньої випічки.

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