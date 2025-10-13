Пиріг Мальборо: рецепт традиційного для Нової Англії десерту

Пиріг Мальборо instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Цей рецепт прийшов до нас із Британії XVII століття та вважається одним із найдавніших яблучних пирогів у Європі. Він поєднує ніжне яблучне пюре з ароматним заварним кремом, що створює текстуру, яка тане в роті та смак, який неможливо забути, про це та рецепт його приготування розповіли на сторінці 18th Century Cook.

Історія з присмаком аристократії

Першу згадку про цей десерт приписують кухареві Роберту Мею, автору кулінарної книги «The Accomplisht Cook» (1660 рік). Його оригінальний рецепт мав назву «A made dish of butter and eggs» — «страва з масла та яєць». Вона включала подрібнені яблука, цукор, корицю та випікалася у листковому тісті.

Як саме страва отримала назву Marlborough Pie, досі залишається загадкою. Існують дві версії, перша — пиріг могли назвати на честь герцога Мальборо — впливового британського аристократа XVIII століття, чи ж на честь містечка Марлборо в графстві Вілтшир. Цікаво, що американське місто Marlborough у Массачусетсі отримало свою назву саме від британського.

До XIX століття цей пиріг був справжньою класикою британських та новоанглійських кухонь, поки його не витіснив стандартний подвійний яблучний пиріг. Проте зараз кулінарні ентузіасти повертають йому заслужену славу.

Унікальність Marlborough Pie

Цей пиріг — не просто яблучна випічка. Він поєднує фруктову ніжність і кремову глибину. Спочатку яблука тушкуються в ароматному сиропі з медом, патокою, мадерою та лимоном. Потім до них додається заварний крем із яєць і вершків, який надає десерту шовковистої текстури.

Результат — щось середнє між тартом і запіканкою, де солодкість яблук і карамельна гіркуватість патоки балансують одне одного.

Інгредієнти невеликі яблука 4 шт. білий цукор 50 г кленовий сироп 50 г патока (чи темний мед) 15 г лимон ½ шт. мадери (чи біле вино) 25 мл вода 150 мл кориця 1 паличка вершки 150 мл яйця 3 шт. мускатний горіх апельсиновий сік сіль вершкове масло

Приготування

Почистьте, видаліть серцевину та наріжте шматочками яблука. Варіть їх разом із цукром, кленовим сиропом, патокою, лимоном, мадерою, водою, корицею та сіллю. Тримайте на середньому вогні, доки яблука не стануть м’якими, а сироп не загусне. Зніміть з вогню, додайте мускатний горіх та кілька крапель апельсинового соку. Остудіть. Нагрійте вершки до температури близько 70°C. Окремо збийте яйця та поступово введіть гарячі вершки, постійно помішуйте. Поверніть суміш на вогонь і обережно підігрівайте до загустіння. Змішайте охолоджену яблучну масу із заварним кремом. Викладіть суміш у підпечену основу з тіста (пісочне чи листкове). Випікайте за 175°C: спершу 20 хв без начинки, потім ще 40 — із кремом, доки він не стане пружним і ледь тремтливим у центрі. Пиріг найсмачніший за кімнатної температури, коли аромати повністю розкриваються.

Порада

Щоб начинка не згорнулася від кислоти яблук, обов’язково остудіть фруктову масу перед тим, як додавати крем. Так текстура залишиться ніжною, без грудочок.

Замість мадери можна використати біле вино чи сидр, це додасть фруктової свіжості.

Мальборо пиріг — це кулінарна подорож у минуле, але смак у нього напрочуд сучасний. Легкий, ароматний, з нотками карамелі, яблук і ванілі, він чудово пасує до осіннього вечора з чашкою чаю чи кави. Це не просто десерт — це історія, запечена у тісті.