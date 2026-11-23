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Пиріг на сметані: рецепт випічки без дріжджів
Особливість приготування пирога на сметані полягає в тому, що для нього не потрібні дріжджі та тривале замішування: просто вилийте тісто до форми та випікайте в духовці.
Інгредієнти найпростіші, а випічка виходить злегка вологою, ніжною, ароматною і стане чудовим частуванням до чаю чи молока.
Інгредієнти
- пшеничне борошно
- 300 г
- курячі яйця
- 4 шт.
- сметана 20%
- 200 г
- цукор
- 150 г
- сода
- 1,5 ч. л.
- сіль
- щіпка
- ванільний цукор
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- олія
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- цукрова пудра
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Змішайте яйця з цукром, сіллю і ванільним цукром, збийте міксером до утворення пишної піни, додайте сметану та ще раз збийте до однорідності.
Борошно просійте з содою і частинами всипте в яєчно-сметанну масу, збиваючи міксером на низьких обертах.
Дно форми вистеліть пергаментним папером для випікання, бортики змастіть олією.
Вилийте масу до форми та розрівняйте її.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40–45 хвилин до золотистого кольору.
Вийміть із духовки, дайте трохи охолонути, дістаньте з форми та посипте цукровою пудрою.
Поради:
Цукру можна додавати менше.