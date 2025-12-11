ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Пиріг «Невидимка» з грушами: незвичайний рецепт ніжної випічки

Пиріг називається невидимим через те, що в ньому багато начинки і мало тіста.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 40 хв.
Харчова цінність на 100 г
174 ккал
Пиріг "Невидимка" з грушами

Пиріг "Невидимка" з грушами / © Credits

Тісто під час випікання стає ніжним і ароматним, а пиріг виходить вологий, соковитий і дуже схожий на заварний крем.

Інгредієнти

борошно пшеничне
70 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
100 мл
вершкове масло
30 г
цукор
70 г
розпушувач
1 ч. л.
ванільний цукор
10 г
сіль
щіпка
груша
3 шт.
мигдальні пелюстки

  1. Груші помийте, почистьте, видаліть серцевину і наріжте на тонкі слайси.

  2. Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль збийте віничком до пишної маси. Додайте розтоплене вершкове масло, тепле молоко, просіяне борошно з розпушувачем і перемішайте.

  3. Форму вистеліть пергаментом, влийте шар тіста, викладіть шар груш, потім знову шар тіста і верхній шар — груші. Присипте цукром і мигдальними пелюстками.

  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Готовий пиріг залиште у формі на 10-15 хвилин, потім вийміть і викладіть на блюдо.

Поради:

  • Яєчну масу можна збити блендером.

  • Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie