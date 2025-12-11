- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 1 хв
Пиріг «Невидимка» з грушами: незвичайний рецепт ніжної випічки
Пиріг називається невидимим через те, що в ньому багато начинки і мало тіста.
Тісто під час випікання стає ніжним і ароматним, а пиріг виходить вологий, соковитий і дуже схожий на заварний крем.
Інгредієнти
- борошно пшеничне
- 70 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- вершкове масло
- 30 г
- цукор
- 70 г
- розпушувач
- 1 ч. л.
- ванільний цукор
- 10 г
- сіль
- щіпка
- груша
- 3 шт.
- мигдальні пелюстки
-
Груші помийте, почистьте, видаліть серцевину і наріжте на тонкі слайси.
Яйця, цукор, ванільний цукор і сіль збийте віничком до пишної маси. Додайте розтоплене вершкове масло, тепле молоко, просіяне борошно з розпушувачем і перемішайте.
Форму вистеліть пергаментом, влийте шар тіста, викладіть шар груш, потім знову шар тіста і верхній шар — груші. Присипте цукром і мигдальними пелюстками.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 40 хвилин. Готовий пиріг залиште у формі на 10-15 хвилин, потім вийміть і викладіть на блюдо.
Поради:
Яєчну масу можна збити блендером.
Молоко використовуйте будь-якої жирності.