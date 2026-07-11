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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Пиріг з чорною смородиною: простий рецепт

Приготуйте дуже смачний тертий пиріг із чорною смородиною.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Коментарі
Пиріг з чорною смородиною

Пиріг з чорною смородиною / © Credits

Виходить ніжним, розсипчастим, з пісочним тістом та ароматною, кисло-солодкою начинкою.

Інгредієнти:

  • пшеничне борошно — 420 г;

  • курячі яйця — 2 шт.;

  • вершкове масло — 180 г;

  • сметана — 1 ст. л.;

  • цукор — 4 ст. л.;

  • розпушувач — 1 ч. л.;

  • ванільний цукор — 10 г;

  • сіль — щіпка.

Для начинки:

  • чорна смородина — 400–450 г;

  • цукор — 150 г;

  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.

Приготування:

  1. У миску просійте борошно, додайте цукор, розпушувач, ванільний цукор, сіль, перемішайте; у цю масу натріть на великій тертці холодне вершкове масло та розітріть руками до утворення дрібної крихти.

  2. Додайте яйця, сметану, замісіть тісто і розділіть на дві нерівні частини. Меншу частину загорніть у плівку і поставте в морозильну камеру на 30–40 хвилин, а більшу розкачайте або розподіліть руками по дну форми, зробивши невеликі бортики, і поставте в холодильник на 30 хвилин.

  3. Смородину промийте, обсушіть паперовим рушником, додайте цукор, крохмаль, перемішайте та рівномірно викладіть на тісто.

  4. Дістаньте тісто з морозильної камери й натріть на великій тертці зверху на начинку, рівномірно розподіляючи його.

  5. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин до золотистого кольору.

  6. Дайте трохи охолонути та наріжте на порційні шматочки.

Поради:

  • Готовий пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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