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Пиріг з чорною смородиною: простий рецепт
Приготуйте дуже смачний тертий пиріг із чорною смородиною.
Виходить ніжним, розсипчастим, з пісочним тістом та ароматною, кисло-солодкою начинкою.
Інгредієнти:
пшеничне борошно — 420 г;
курячі яйця — 2 шт.;
вершкове масло — 180 г;
сметана — 1 ст. л.;
цукор — 4 ст. л.;
розпушувач — 1 ч. л.;
ванільний цукор — 10 г;
сіль — щіпка.
Для начинки:
чорна смородина — 400–450 г;
цукор — 150 г;
кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л.
Приготування:
У миску просійте борошно, додайте цукор, розпушувач, ванільний цукор, сіль, перемішайте; у цю масу натріть на великій тертці холодне вершкове масло та розітріть руками до утворення дрібної крихти.
Додайте яйця, сметану, замісіть тісто і розділіть на дві нерівні частини. Меншу частину загорніть у плівку і поставте в морозильну камеру на 30–40 хвилин, а більшу розкачайте або розподіліть руками по дну форми, зробивши невеликі бортики, і поставте в холодильник на 30 хвилин.
Смородину промийте, обсушіть паперовим рушником, додайте цукор, крохмаль, перемішайте та рівномірно викладіть на тісто.
Дістаньте тісто з морозильної камери й натріть на великій тертці зверху на начинку, рівномірно розподіляючи його.
Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 35–40 хвилин до золотистого кольору.
Дайте трохи охолонути та наріжте на порційні шматочки.
Поради:
Готовий пиріг за бажанням посипте цукровою пудрою.