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Пиріг із гарбузом і вівсяними пластівцями: рецепт без борошна
Тісто для пирога готується без додавання борошна на основі гарбузового пюре з додаванням вівсяних пластівців.
Домашній десерт виходить не тільки смачним та ароматним, але й корисним. Подавайте пиріг з медом, сметаною чи будь-яким варенням.
Інгредієнти
- гарбуз
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- вівсяні пластівці
- 200 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- молоко
- 50 мл
- цукор
- 1 ст. л.
- розпушувач
- 1 ч. л.
- олія
- 30 г
- родзинки
- 60 г
- ванільний цукор
- 1 ст. л.
- сіль
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- цукрова пудра або подрібнені горіхи
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Гарбуз очистьте, наріжте на великі шматочки і відваріть від моменту закипання 15 хвилин. Злийте рідину і остудіть.
Родзинки помийте, залийте окропом на 10 хвилин. Воду злийте та просушіть паперовим рушником.
У миску викладіть гарбуз, додайте яйця, цукор і пробийте занурювальним блендером до однорідної маси, потім влийте молоко, олію і пробийте ще раз блендером. Всипте вівсяні пластівці, ванільний цукор, сіль, розпушувач і добре перемішайте лопаткою. Залиште за кімнатної температури на 15 хвилин, потім додайте родзинки і перемішайте.
Дно та боки форми для запікання вистеліть пергаментом. Викладіть у форму тісто та розрівняйте лопаткою.
Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовому пирогу дайте охолонути у формі 10 хвилин, потім дістаньте з форми і посипте цукровою пудрою або товченими горіхами.
Поради:
Вівсяні пластівці використовуйте будь-які.
Гарбуз можна не тільки відварити, а й запекти.
Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.
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