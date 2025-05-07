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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Пиріг із гарбузом і вівсяними пластівцями: рецепт без борошна

Тісто для пирога готується без додавання борошна на основі гарбузового пюре з додаванням вівсяних пластівців.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
1 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
150 ккал
Пиріг з гарбузом і вівсяними пластівцями

Пиріг з гарбузом і вівсяними пластівцями / © Credits

Домашній десерт виходить не тільки смачним та ароматним, але й корисним. Подавайте пиріг з медом, сметаною чи будь-яким варенням.

Інгредієнти

гарбуз
вівсяні пластівці
200 г
яйця курячі
2 шт.
молоко
50 мл
цукор
1 ст. л.
розпушувач
1 ч. л.
олія
30 г
родзинки
60 г
ванільний цукор
1 ст. л.
сіль
цукрова пудра або подрібнені горіхи

  1. Гарбуз очистьте, наріжте на великі шматочки і відваріть від моменту закипання 15 хвилин. Злийте рідину і остудіть.

  2. Родзинки помийте, залийте окропом на 10 хвилин. Воду злийте та просушіть паперовим рушником.

  3. У миску викладіть гарбуз, додайте яйця, цукор і пробийте занурювальним блендером до однорідної маси, потім влийте молоко, олію і пробийте ще раз блендером. Всипте вівсяні пластівці, ванільний цукор, сіль, розпушувач і добре перемішайте лопаткою. Залиште за кімнатної температури на 15 хвилин, потім додайте родзинки і перемішайте.

  4. Дно та боки форми для запікання вистеліть пергаментом. Викладіть у форму тісто та розрівняйте лопаткою.

  5. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 40-45 хвилин. Готовому пирогу дайте охолонути у формі 10 хвилин, потім дістаньте з форми і посипте цукровою пудрою або товченими горіхами.

Поради:

  • Вівсяні пластівці використовуйте будь-які.

  • Гарбуз можна не тільки відварити, а й запекти.

  • Готовність перевірте дерев'яною шпажкою або зубочисткою.

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Дата публікації
Кількість переглядів
60
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