Пиріг з куркою, грибами та шпинатом: рецепт смачної випічки

Пиріг з куркою грибами та шпинатом tiktok.com_katherine.nari

Сьогодні ми поділимося рецептом, про який розповіли на сторінці katherine.nari, він ідеально поєднує смак соковитої курки, ніжних грибів і вітамінного шпинату. Цей пиріг легко готувати навіть тим, хто не вважає себе майстром випічки. Завдяки листковому тісту він виходить легким, повітряним, а начинка неймовірно кремовою.

Інгредієнти Листково-дріжджове тісто 500 г Куряче філе 500 г Печериці 250 г Ріпчаста цибуля 1 шт. Свіжий шпинат 70 г Молоко 400 мл Борошно 1,5 ст. л Діжонська гірчиця 1 ст. л Яйце 1 шт. Сіль Перець Оливкова олія

Приготування

Підготуйте тісто, якщо воно заморожене, то заздалегідь розморозьте. Викладіть його на деко, зробіть легкі надрізи зверху не прорізаючи до кінця та змастіть збитим яйцем. Випікайте в розігрітій до 200°C духовці приблизно 20 хв, доки не з’явиться золотава скоринка. Цибулю подрібніть і обсмажте на оливковій олії до м’якості. Додайте шматочки курки, обсмажте до золотистої скоринки. Киньте печериці та готуйте ще кілька хвилин. Всипте борошно, перемішайте, влийте трохи молока, щоб утворилася густіша маса. Долийте решту молока, варіть на середньому вогні, постійно помішуйте, поки соус не стане ніжним і кремовим. Додайте гірчицю, шпинат, сіль і перець. Зніміть з вогню. Вийміть готове тісто з духовки, трохи охолодіть. Акуратно зріжте верхній шар, зробіть із нього «кришку». Середину злегка притисніть ложкою, щоб зробити заглиблення. Викладіть гарячу начинку та накрийте кришкою з тіста.

Поради

Щоб пиріг вийшов соковитішим, можна додати трохи тертого твердого сиру у соус.

Для аромату спробуйте приправити начинку мускатним горіхом.

Якщо любите хрустку скоринку, змастіть тісто не лише яйцем, а й сумішшю жовтка з вершками.

Цей пиріг стане чудовим варіантом як для сімейної вечері, так і для святкового столу. Подавайте його з легким овочевим салатом або чашкою ароматного бульйону і ви отримаєте справжній кулінарний шедевр.