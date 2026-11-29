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Пиріг з вівсяних пластівців із сиром і яблуком: рецепт корисної випічки
Це ароматна випічка з хрусткою вівсяною скоринкою і соковитою начинкою з сиру та яблука.
Пиріг виходить корисним і дуже смачним.
Інгредієнти
Для тіста:
вівсяні пластівці — 150 г
пшеничне борошно — 100 г
цукор — 3 ст. л.
вершкове масло — 100 г
розпушувач — 0,5 ч. л.
мигдальні пластівці — 1 ст. л.
Для начинки:
сир — 250 г
куряче яйце — 1 шт.
цукор — 3 ст. л.
родзинки — 2 ст. л.
яблуко — 1 шт. (велике)
Приготування
Вершкове масло розтопіть.
Ізюм промийте, залийте окропом і залиште на 5 хвилин, потім висушіть паперовим рушником.
Сир розітріть із цукром і яйцем.
З яблука видаліть серцевину та натріть на крупній тертці.
У миску насипте вівсяні пластівці, цукор, просіяне борошно, розпушувач, влийте вершкове масло, перемішайте і залиште на 15 хвилин, потім додайте родзинки, ще раз перемішайте та розділіть на дві частини.
Дно форми застеліть пергаментом, викладіть половину тіста, рівномірно розподіліть яблуко, потім сирну масу, зверху — решту тіста та посипте мигдалевими пластівцями.
Випікайте в заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці 40 хвилин до утворення золотистої скоринки, дістаньте з духовки, охолодіть і вийміть із форми.
Поради:
Сир використовуйте м’який.