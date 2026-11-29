Пиріг з вівсяних пластівців із сиром і яблуком / © Credits

Пиріг виходить корисним і дуже смачним.

Для тіста:

Для начинки:

Вершкове масло розтопіть.

Ізюм промийте, залийте окропом і залиште на 5 хвилин, потім висушіть паперовим рушником.

Сир розітріть із цукром і яйцем.

З яблука видаліть серцевину та натріть на крупній тертці.

У миску насипте вівсяні пластівці, цукор, просіяне борошно, розпушувач, влийте вершкове масло, перемішайте і залиште на 15 хвилин, потім додайте родзинки, ще раз перемішайте та розділіть на дві частини.

Дно форми застеліть пергаментом, викладіть половину тіста, рівномірно розподіліть яблуко, потім сирну масу, зверху — решту тіста та посипте мигдалевими пластівцями.